Qu'est-ce que la coiffe des rotateurs et quels exercices pour la travailler ?

La plupart des gens ne pensent pas à la coiffe des rotateurs et ne lui accordent aucune attention.

« Ce groupe de muscles est l'une des parties les plus importantes de l'épaule », explique Duane Scotti, coach personnel certifié par l'APTA, kinésithérapeute, et fondateur de Spark Healthy Runner. « Il comprend quatre muscles principaux et des tendons qui permettent de soulever des objets et d'orienter les bras dans toutes les directions ».

En résumé : ces muscles sont indispensables aux activités quotidiennes et pour atteindre vos objectifs de fitness.

« L'épaule en elle-même est l'articulation du corps humain qui a la mobilité la plus importante », déclare Alexis Shoope, coach personnelle certifiée par l'APTA, kinésithérapeute, médecin orthopédiste, spécialiste certifiée du renforcement et du conditionnement, et fondatrice de PIONE3R Physical Therapy & Wellness. « C'est pour cela qu'elle dépend de la stabilité des muscles. Les muscles de la coiffe des rotateurs sont directement rattachés à l'articulation, leur rôle est donc essentiel ».

Sans ces muscles, réaliser les tâches quotidiennes serait presque impossible, comme attacher un soutien-gorge dans son dos, se brosser les cheveux, lancer un ballon, jouer avec une raquette de tennis ou attraper un objet en haut d'un placard.