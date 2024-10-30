Pack Electric : nouveau coloris futuriste avec une touche rétro

Cette fois-ci, l'imprimé animal se veut encore plus original. Il s'associe à la couleur orange pour former un coloris Nike haute performance disponible dans le monde entier. Selon les designers Nike, avec son look intrépide et osé, le résultat final dégage une attitude gagnante.

« On voulait utiliser un motif improbable auquel personne ne penserait pour un produit haute performance. On a pris le motif safari pour créer le symbole d'une nouvelle ère du sport, explique Caroline Abero, Sr. Director pour les vêtements et les chaussures Nike pour femme. On réunit le sport et la culture sur le terrain afin de créer le nouveau visage du sport pour la prochaine génération. »

Le design du pack Nike Electric se veut dynamique et original. Il fera le bonheur des fans d'imprimés animaux et des athlètes de tout âge. Ce coloris est dispo sur 55 modèles de chaussures haute performance pour homme, femme et enfant. Chacun d'eux affiche l'imprimé autruche et la couleur orange. Le design varie légèrement selon le modèle. Parmi ces modèles de chaussures haute performance, on retrouve la Alphafly pour le running de vitesse, la Pegasus pour le running sur route, la chaussure de basket GT Hustle et la chaussure de golf Infiniti Tour.