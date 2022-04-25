Comment trouver la motivation pour s'entraîner ?

Jamais à court de motivation
Coaching
Si vous manquez parfois d'énergie et de motivation, ces tactiques issues de la psychologie de la performance pourront vous aider à retrouver rapidement votre dynamisme.
- Selon les experts, vous ne pouvez pas « perdre » votre motivation, mais sa source principale peut se tarir.
- Il vous faut donc quelques sources de secours qui vous permettront de tenir le cap et de continuer à progresser.
- Une fois que vous aurez fait le plein de motivation, rendez-vous sur NTC pour un large choix d'entraînements qui ne manquent pas de fun.
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On est samedi et vous êtes sur votre canapé à enchaîner les épisodes de votre série préférée. Vous savez que vous devriez faire du sport (vous vous sentez super bien après et vos progrès sont impressionnants), mais c'est parfois tellement difficile de trouver la motivation… Que faire ?
« Les gens disent généralement qu'ils ont perdu leur motivation, mais cette formulation est inexacte, explique Lisa Lewis, docteure en sciences de l'éducation et psychologue à Boston, spécialisée en psychologie de la performance. La motivation est une qualité inhérente, présente en chacun de nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. » Lorsque vous n'avez rien envie de faire, ça peut simplement vouloir dire que votre source habituelle de motivation est tarie. Changez de tactique en puisant dans une autre source plus abondante, et vous pourrez repartir rapidement à la conquête de n'importe quel objectif.
Les différentes sources de motivation couvrent un large spectre. Celui-ci s'étend des sources de motivation externes, comme l'argent (peut-être que vous travaillez dur pour obtenir une prime) ou la pression exercée par quelqu'un d'autre (par exemple, un professeur qui attend de vous de meilleurs résultats), aux incitations internes, profondes et personnelles, qui sous-tendent vos objectifs. Autrement dit, votre raison de faire, par exemple, la volonté d'être une personne optimiste et encourageante pour vos amis ou vos proches, ou encore l'envie de venir en aide aux autres.
Même si les experts s'accordent à dire que votre raison de faire agit comme votre plus grand moteur sur la durée, en réalité, elle vous paraît parfois trop lointaine ou abstraite, ou bien elle ne fait tout simplement pas écho en vous, explique la psychologue. Quand c'est le cas, il vous faut recourir à des sources de motivation dites de secours qui vous permettront de continuer à progresser.
Les motivations suivantes, explique Lisa Lewis, proviennent de sources externes et superficielles ou internes et profondes. Voyez celle qui vous motive aujourd'hui, mettez-la en pratique et gardez les autres de côté pour une utilisation future. L'idéal est de puiser au fond du puits la plupart du temps et d'écumer la surface uniquement en cas d'extrême nécessité.
Récompense
Si vous allez à la salle de sport, vous pourrez vous acheter ce joli sweat à capuche ou cette magnifique plante qui vous fait tant envie.
« Punition »
Si vous loupez votre cours en ligne, vous devrez nettoyer la salle de bain.
Physique
Vous savez que vous aurez moins de cernes demain si vous faites une bonne nuit de sommeil de huit heures.
Émulation
Tous vos amis suivent un programme d'entraînement, et vous avez peur de passer à côté de quelque chose de bien. Jouez là-dessus pour vous motiver.
Culpabilité
Puisque votre conjoint ou conjointe vous a offert une guitare pour votre anniversaire, ce serait vraiment dommage de ne pas prendre une heure pour apprendre les bases.
Un modèle
Inspirez-vous d'une personne ambitieuse de votre entourage qui enchaîne les runs et observez la manière dont elle se motive, même quand elle n'a pas trop le moral.
Fierté
Savourez la maîtrise de soi qu'il faut pour se lever dès la première sonnerie du réveil ou ressentez la fierté d'avoir atteint tous vos objectifs sur votre outil de suivi d'activité.
« La bonne chose à faire »
Faites du sport et mangez sainement parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Limitez votre consommation d'alcool parce que vous savez que ce n'est pas bon pour la santé. Restez à jour dans vos tâches hebdomadaires, parce que vous savez qu'en remettant toujours les choses au lendemain, vous ajoutez simplement une nouvelle dose de stress.
Identité personnelle
Vous faites peut-être partie des personnes qui ont un sentiment d'accomplissement en suivant rigoureusement un programme d'entraînement. Ou au contraire, vous êtes plutôt quelqu'un de spirituel : vous aimez l'introspection, et le fait de lire le plus de livres possible (au lieu de lire l'actualité en boucle) vous permet de vous recentrer sur vous-même.
Plaisir
Allez courir, passez une heure à préparer un repas sain, tordez-vous dans tous les sens sur votre tapis de yoga, écrivez un nouveau chapitre de votre roman, simplement parce que vous aimez ça. Le fait de s'y mettre est parfois difficile, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes sur votre lancée. Cela vous apportera un sentiment de légèreté et d'épanouissement.
Votre raison de faire
Elle doit vous apporter de la joie, mais également avoir un but plus profond, souvent sur le long terme. Vous voulez avoir plus de patience et être davantage à l'écoute de vos proches, alors vous faites de la méditation. Ou vous voulez décrocher le job de vos rêves dès la fin de vos études, alors vous étudiez les week-ends si besoin. « Votre raison de faire est étroitement liée à votre bonheur », explique Lisa Lewis, parce que le fait d'agir pour votre bonheur vous donne un sentiment d'accomplissement. Et c'est pour ça que vous avez des objectifs.
Rédaction : Janet Lee
Illustrations : Gracia Lam
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