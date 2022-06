Comment trouver la motivation pour s'entraîner ?

On est samedi et vous êtes sur votre canapé à enchaîner les épisodes de votre série préférée. Vous savez que vous devriez faire du sport (vous vous sentez super bien après et vos progrès sont impressionnants), mais c'est parfois tellement difficile de trouver la motivation… Que faire ?



« Les gens disent généralement qu'ils ont perdu leur motivation, mais cette formulation est inexacte, explique Lisa Lewis, docteure en sciences de l'éducation et psychologue à Boston, spécialisée en psychologie de la performance. La motivation est une qualité inhérente, présente en chacun de nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. » Lorsque vous n'avez rien envie de faire, ça peut simplement vouloir dire que votre source habituelle de motivation est tarie. Changez de tactique en puisant dans une autre source plus abondante, et vous pourrez repartir rapidement à la conquête de n'importe quel objectif.

Les différentes sources de motivation couvrent un large spectre. Celui-ci s'étend des sources de motivation externes, comme l'argent (peut-être que vous travaillez dur pour obtenir une prime) ou la pression exercée par quelqu'un d'autre (par exemple, un professeur qui attend de vous de meilleurs résultats), aux incitations internes, profondes et personnelles, qui sous-tendent vos objectifs. Autrement dit, votre raison de faire, par exemple, la volonté d'être une personne optimiste et encourageante pour vos amis ou vos proches, ou encore l'envie de venir en aide aux autres.

Même si les experts s'accordent à dire que votre raison de faire agit comme votre plus grand moteur sur la durée, en réalité, elle vous paraît parfois trop lointaine ou abstraite, ou bien elle ne fait tout simplement pas écho en vous, explique la psychologue. Quand c'est le cas, il vous faut recourir à des sources de motivation dites de secours qui vous permettront de continuer à progresser.

Les motivations suivantes, explique Lisa Lewis, proviennent de sources externes et superficielles ou internes et profondes. Voyez celle qui vous motive aujourd'hui, mettez-la en pratique et gardez les autres de côté pour une utilisation future. L'idéal est de puiser au fond du puits la plupart du temps et d'écumer la surface uniquement en cas d'extrême nécessité.