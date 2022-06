Comment trouver la cadence de running idéale

Il est intéressant d'étudier votre cadence pour améliorer la mécanique et réduire le risque de blessure, quelle que soit votre expérience du running, explique le Dr Jou. Si vous débutez, il y a peu de chances que vous ayez une cadence optimale. Cela signifie que vous avez plus de risques de vous blesser car votre corps subit plus d'impacts. La cadence est donc un facteur sur lequel vous allez devoir vous concentrer, conseille-t-il.

Une faible cadence peut appliquer une tension supplémentaire sur vos articulations et vos muscles, avoir un impact négatif sur votre mécanique de course (par exemple, l'oscillation de haut en bas peut être trop forte) et affecter votre temps d'appui (le temps que vous passez au sol), ce qui peut provoquer des blessures, explique le Dr Jou.

Cela peut être difficile au début, mais il est important de se focaliser sur cet aspect car d'après le Dr Luke, la vitesse et la longueur de foulée dépendent également de la cadence de running. Le nombre de pas que vous faites a un impact sur votre vitesse. Par exemple, plus vos pas sont nombreux, plus il est probable que vous couriez vite, précise Anthony Luke.

« Vous pouvez apprécier le running, mais si vous voulez aller plus loin et plus vite, vous devez prêter une attention particulière à votre cadence », conseille le Dr Jou.

La longueur de foulée est une autre variable qui peut influencer votre vitesse. Si votre foulée est trop longue, cela signifie que vous passez plus de temps au sol et que votre mécanique n'est pas forcément idéale, car vous appliquez une tension anormale sur vos jambes, explique le Dr Luke.

« Les personnes ayant une foulée trop longue appliquent plus de tension sur leurs jambes, ce qui peut provoquer des blessures de surentraînement », précise-t-il. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles vous ne devez pas courir avec une cadence trop faible.