Comment trouver les meilleures chaussures pour la pluie

Le climat, le terrain et les conditions météorologiques quotidiennes varient selon l'endroit où vous vous trouvez, et toutes les sneakers ne conviennent pas à toutes les situations. Êtes-vous un marathonien tout-terrain, un sprinteur sur piste, ou un joueur de football ? Choisissez des chaussures de running adaptées à vos besoins et à votre parcours habituel.

Chaussures de running sur route

Les chaussures de la collection Nike Shield protègent des intempéries grâce à des matières déperlantes, une adhérence optimale et une réflectivité à 360 degrés. Une pointe spacieuse et un amorti React généreux offrent une foulée fiable et stable, kilomètre après kilomètre. Personnalisez votre paire avec une enveloppe résistant aux intempéries sur l'avant-pied et vous voilà prêt à partir.

Ou découvrez la Nike Air Zoom Pegasus. La mousse React performante et l'unité Zoom Air à l'avant-pied vous permettent d'effectuer des rotations fluides. La semelle extérieure Storm-Tread est dotée de plusieurs ergots et d'une rainure d'évacuation de l'eau, pour vous permettre d'adhérer parfaitement à la route chaque fois que votre pied touche le sol.

Chaussures de trail et de randonnée

Que ce soit pour une randonnée ou un run exigeant, il vous faut une chaussure comme la Pegasus Trail, équipée d'une semelle intermédiaire React confortable pour des transitions fluides. Les ergots inspirés des vélos sur la semelle extérieure assurent la stabilité sur les terrains instables, et l'empeigne en GORE-TEX garantit une protection légère contre les conditions météorologiques les plus humides.

Sinon, vous pouvez opter pour la Nike SFB Field. Intégralement fabriquée à partir de matières durables et résistantes, cette véritable botte de plein air est conçue pour faire face aux conditions les plus difficiles. Le cuir et la toile durables apportent un confort à l'épreuve des éléments, et la semelle intermédiaire en mousse légère intègre une plaque rigide pour protéger vos pieds contre les pierres et les racines.

Chaussures sportswear

Même si votre objectif n'est pas d'établir un record personnel sur une piste ou un sentier sous une pluie diluvienne, vous avez besoin d'une chaussure qui vous protège des intempéries tout au long de la journée. Gardez les pieds au sec avec la Nike Air Force et sa nouvelle conception en GORE-TEX pour une meilleure protection contre les intempéries.