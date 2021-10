Choisir des chaussures de running contre le syndrome de stress tibial

En matière de chaussures de running, il n'existe pas de modèle unique qui convienne à tous.La meilleure chaussure pour vous dépend de la structure de votre pied, de votre style de running et du terrain sur lequel vous comptez courir.Mais si la périostite tibiale vous préoccupe, voici quelques éléments à prendre en compte.

Une importante pronation du pied peut augmenter le risque de périostite tibiale.La pronation est le mouvement naturel que votre pied réalise lorsque vous faites un pas en avant.Votre poids se déplace à partir du talon et se répartit vers l'avant et légèrement vers l'intérieur, en direction de la plante du pied.

La surpronation a tendance à se manifester chez les personnes ayant les pieds plats.Lorsque vous avez tendance à la surpronation, la rotation vers l'intérieur est plus marquée.En conséquence, il arrive que la voûte plantaire s'abaisse et que la cheville entame une rotation vers l'intérieur.Au fil du temps, cela peut entraîner une blessure, notamment une périostite tibiale.Mais, des chaussures stables peuvent vous aider.

Les chaussures stables sont conçues pour maintenir votre pied dans une bonne position afin de minimiser l'impact de la surpronation.Certaines études réalisées sur les mouvements du running indiquent que les meilleures chaussures pour prévenir la périostite tibiale sont conçues pour soutenir la voûte plantaire tout en offrant une plus grande stabilité au niveau de la semelle intermédiaire jusqu'au talon.

Par ailleurs, une forme large surdimensionnée peut offrir une foulée plus stable et assurée, et un empiècement au niveau du talon permet de maintenir un bon alignement du pied et de la cheville.

Ces dernières années, des inquiétudes sont apparues quant à la possible implication des chaussures stables dans la périostite tibiale.En réalité, certains runners se sont mis à courir pieds nus pour réduire le risque de blessures.

Mais, le risque de douleurs aux mollets et aux tibias peut être augmenté en portant des chaussures de running minimalistes.La American Academy of Orthopaedic Surgeons a exprimé son inquiétude à ce propos.

Même si l'organisation reconnaît que le fait de courir pieds nus peut étendre la tension de l'impact dans les muscles, elle ne trouve pas de preuves évidentes que le running pieds nus réduit le risque de blessure.

Le mieux à faire est de porter des chaussures avec un bon amorti et une absorption des chocs optimale.Cherchez des chaussures qui offrent une mousse résistante pour les trois phases de la foulée.

Par exemple, les chaussures avec une forme de balancier peuvent vous offrir une souplesse optimale lors de l'impulsion, une foulée fluide lorsque votre pied avance et un amorti stable lors du contact avec le sol.Une chaussure avec une épaisseur de mousse plus haute et moins de matière entre la semelle de propreté et la semelle intermédiaire peut permettre de générer plus de réactivité.

Enfin, lorsque vous achetez des chaussures permettant d'éviter la périostite tibiale, cherchez un modèle ayant fait l'objet de tests pour réduire le risque de blessure.

Par exemple, dans le cadre du programme Project: Run Fearless, des scientifiques du laboratoire de recherche sportive de Nike ont combiné des tests cliniques sur les mouvements du running et des observations de véritables runners afin de développer une chaussure performante et légère offrant maintien et confort.

À chaque fois que le laboratoire sort une nouvelle chaussure « Project: Run Fearless », il la soumet à des tests pour voir si elle permet réellement de réduire les blessures liées au running.Les résultats d'études récentes indiquent que leurs modèles sont sur la bonne voie.

Néanmoins, ces experts en matière de chaussures indiquent également qu'une chaussure ne peut pas à elle seule préserver votre santé.D'autres facteurs jouent un rôle essentiel pour ne pas vous blesser.