Qu'est-ce que la pronation et quelles sont les meilleures chaussures Nike pour les pieds plats ?

D'après l'American Podiatric Medical Association, les chaussures offrant un bon maintien et conçues pour offrir stabilité et contrôle des mouvements peuvent être bénéfiques pour les runners et runneuses qui ont les pieds plats. Les chaussures de running axées sur la stabilité sont pensées pour soutenir la voûte plantaire avec un bon amorti. Par exemple, la Nike React Infinity Run Flyknit intègre une mousse Nike React, qui apporte une sensation de douceur, de dynamisme et de maintien sous le pied. La technologie Nike React offre 11 % de souplesse et 13 % de retour d'énergie en plus par rapport à la précédente technologie Nike, tout en étant plus résistante et légère.

Quant aux chaussures de running axées sur le contrôle des mouvements, elles offrent un bon soutien de la voûte plantaire au niveau de la semelle intermédiaire ainsi qu'un maintien supplémentaire à l'aide d'une coque au talon pour empêcher l'inclinaison du pied vers l'intérieur à chaque foulée. Une étude de 2015 publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que l'utilisation de chaussures axées sur le contrôle des mouvements était associée à une baisse significative du risque de blessure de manière générale chez les runners et runneuses amateur présentant une surpronation. De plus, une étude de 2020 publiée dans le Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy a révélé que les chaussures axées sur le contrôle des mouvements pouvaient réduire le risque de blessures de running liées à la pronation, mais qu'elles n'avaient aucun impact sur le risque de développer d'autres blessures de running.

Quoi qu'il en soit, consultez votre podologue avant de sélectionner une paire de chaussures pour garantir le choix le mieux adapté à vos besoins. Il est également important d'essayer différents modèles en magasin pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.