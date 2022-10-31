Cinq activités automnales amusantes pour transpirer

Lorsque les températures commencent à chuter, il est souvent tentant de se blottir chez soi et de ne rien faire. Mais si le repos est essentiel pour la santé physique et mentale, il est tout aussi important de continuer à bouger. On pense souvent que les mois plus frais offrent moins d'occasions de se dépenser en plein air, mais il existe de nombreuses activités automnales amusantes qui vous feront transpirer... sans même avoir l'impression de faire de l'exercice.

Le guide Physical Activity Guidelines for Americans recommande aux adultes de réaliser au moins 150 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité modérée (comme la marche rapide, le yoga ou le jardinage), ou 75 minutes d'activité physique à forte intensité (comme le running, la corde à sauter, la natation et le vélo) chaque semaine, ou une combinaison des deux. Pour les enfants et adolescents, la recommandation est de consacrer au moins 60 minutes par jour à une activité d'intensité modérée à soutenue. La pratique régulière d'une activité physique peut être bénéfique pour votre santé en réduisant le risque de développer des maladies telles que le diabète, les pathologies cardiaques et le cancer.

Si vous êtes en quête d'activités agréables pour continuer à bouger en extérieur pendant l'automne, découvrez nos six méthodes pour transpirer, recommandées par des coachs personnels certifiés. Selon votre niveau de forme actuel, vos antécédents médicaux et d'autres facteurs, toutes ces activités exigeront un effort d'intensité modérée. Pourquoi ? La majorité d'entre elles vous obligent à marcher et, dans certains cas, à porter des objets lourds, comme de grosses citrouilles ou des sacs de pommes.

Toutefois, quelques-unes des activités automnales énumérées ci-dessous entrent dans la catégorie des exercices à forte intensité, puisqu'elles nécessitent de courir et de sauter. Vous vous demandez si les exercices ci-dessous sont adaptés à vos besoins ? N'hésitez pas à consulter votre médecin ou tout professionnel de santé agréé.