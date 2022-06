Une fois que vous aurez choisi la matière et la coupe, attardez-vous sur l'esthétique du vêtement. Celui-ci doit vous correspondre et vous mettre en confiance. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous devez voir un ou une athlète capable de relever tous les défis.

Essayez les vêtements qui vous tapent dans l'œil.Par exemple, peut-être que le noir incarne pour vous le style et la vitesse tandis que les couleurs et les imprimés vous donnent de l'énergie.Des basiques aux lignes épurées pourraient annoncer pour vous un entraînement sans chichi, ou peut-être êtes-vous plus inspiré par des logos audacieux et des détails travaillés.