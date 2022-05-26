Comment enlever des taches sur des hauts blancs

Un détachant acheté dans le commerce peut être pratique, mais si vous avez envie de fabriquer une solution détachante maison avec ce que vous avez chez vous, seuls deux ingrédients sont nécessaires.

Dans un petit bol, mélangez deux doses d'eau oxygénée (à 3 %) et une dose de liquide vaisselle, en fonction de la quantité de détachant que vous voulez fabriquer. Par exemple, si vous utilisez 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée, mélangez-les à 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle. Pour remplir un vaporisateur de taille standard, mettez 2/3 d'eau oxygénée et 1/3 de liquide vaisselle.

Versez prudemment la solution dans le vaporisateur (en utilisant un entonnoir si vous en avez un, pour éviter d'en verser à côté).

Astuce : si vous n'avez pas d'eau oxygénée sous la main, remplacez-la par du vinaigre blanc. Et si vous avez besoin d'un substitut pour le liquide vaisselle, le savon de Castille liquide fonctionne également.