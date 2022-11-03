우리가 플레이하는 법: 로드 테니스

로드 테니스는 1930년대에 사회 경제적 장벽으로 인해 론 테니스를 할 수 없었던 현지 주민들이 그에 대한 대응으로 시작한 스포츠입니다. 1966년 바베이도스섬이 영국으로부터 독립했을 때에도 론 테니스나 크리켓과 같은 다양한 영국 전통은 남았습니다.

독립 이후 바베이도스 사회에는 인종 및 사회 분열이 나타났습니다. 로드 테니스에 관심이 없는 흑인 엘리트층이 급증했습니다. “로드 테니스는 가난한 사람들의 스포츠로 간주되었습니다.”라고 프로 로드 테니스 협회를 운영하는 데일 클라크는 말합니다. “하지만 이 스포츠는 바베이도스에서 탄생한 스포츠이므로 모든 바베이도스인의 DNA 속에 존재할 것입니다.”

수년간 로드 테니스 경기는 주로 가난한 지역에서 찾아볼 수 있었지만 이제는 섬 전체에서 경기가 진행되고 있습니다. “지금은 거의 어느 커뮤니티에 가든 누군가가 로드 테니스를 하는 모습을 볼 수 있는데요, 정말 기쁜 일입니다.” 라고 데일은 말합니다. “이 스포츠의 성장은 굉장히 놀라웠어요. 사람들이 직접 코트를 그렸죠. 많은 사람들이 운동 삼아 경기하는 모습을 볼 수 있어서 정말 행복합니다.”