우리가 플레이하는 법: 로드 테니스
커뮤니티
잔디 위에서 펼쳐지는 론 테니스의 대안으로 진행되는 이 활기 넘치는 방식의 테니스는 바베이도스 길거리 문화의 중요한 부분을 차지합니다.
‘우리가 플레이하는 법’은 스포츠를 자신들만의 방식으로 만들어나가는 세계 각국의 운동 커뮤니티를 기념하는 시리즈입니다.
바베이도스의 세인트 마이클에 위치한 파인 지역의 다채로운 색깔의 건물들 사이로, 분필로 그려진 코트 위에 펠트를 벗긴 테니스공이 때로는 격렬하게 때로는 우아하게 움직입니다. 교통의 흐름을 끊지 않도록 경기는 세트 도중 잠시 중단됩니다. 구경하던 사람들은 (글에 담기는 어려운) 거침없는 입담으로 경기를 논평하며 점수를 제대로 매기도록 도와줍니다. 포핸드를 치려고 몸을 힘껏 뻗었던 한 선수는 결국 이웃집 히비스커스 덤불에 곤두박질칩니다. 모두가 웃음을 터트립니다.
“다 퓨우 리크 유!”
한 할아버지가 카드 게임을 하면서 바베이도스 방언으로 말하며 웃습니다. (“그래도 싸다!”라는 뜻)
이것이 바로 로드 테니스입니다. 이곳이 바로 바베이도스입니다.
코트
도로가 평평하고 매끄러우며 움푹 파인 곳이 없고 주차된 차들이 없다면 로드 테니스에 적합한 공간입니다. 전통적으로 선수들은 3m~6.4m 크기의 코트를 분필로 그려 경기 공간을 만듭니다. ‘네트’는 높이 20cm, 너비 2.7m 이상의 크기로 자른 합판으로 만듭니다. 축구 경기장과 농구 코트 옆 전용 구역에 바베이도스 국기를 상징하는 노란색과 파란색을 칠한 코트가 점점 늘어나고 있습니다.
목표
- 21점 득점하기(최소 2점 이상 앞서야 함).
- 펠트를 벗긴 테니스공을 라인 안으로 넣기.
- 네트 피하기.
- 이웃집에서 정성껏 가꾼 덤불도 피하기.
규칙
- 1세트는 3게임으로 구성되며 각각 21점 득점할 때까지 진행된다.
- 3게임에서 가장 많이 득점한 선수가 승부에서 이기게 된다.
- 서브와 득점 방법은 탁구와 동일하다.
- 테니스공이 바운드된 뒤 받아쳐야 한다.
- 상대방이 공으로 네트를 치거나, 공을 경계선 바깥으로 치거나, 코트의 본인 구역에서 공을 2번 이상 바운드시키면 득점한다.
현지의 유명인 팬
테리 ‘멕시칸’ 아서(52)
멕시칸은 섬 전역의 로드 테니스 토너먼트 관중들에게 친숙한 얼굴입니다. 유명한 소카 뮤지션인 멕시칸은 어린 시절부터 친구들과 갖고 놀 수 있는 원목 라켓을 만들어 왔습니다.
“이렇게 가장자리를 사포질해요.”라고 말하며 멕시칸은 직접 깎아 만든 라켓을 엄지로 쓸어내립니다. 바베이도스에서 길거리 테니스가 인기 있는 이유 중 하나는 손쉽게 다가갈 수 있다는 점 때문입니다. 멋진 장비가 필요하지 않으니까요. 이 기본적인 스타일의 라켓은 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다. 테니스공의 경우, “공 윗부분부터 펠트를 벗겨내 매끄럽게 발라낸다”고 합니다. 로드 테니스의 전통을 고집하는 사람들은 그렇게 해야 공이 더 빨리 움직인다고 단언합니다.
오늘의 로드 테니스
로드 테니스는 1930년대에 사회 경제적 장벽으로 인해 론 테니스를 할 수 없었던 현지 주민들이 그에 대한 대응으로 시작한 스포츠입니다. 1966년 바베이도스섬이 영국으로부터 독립했을 때에도 론 테니스나 크리켓과 같은 다양한 영국 전통은 남았습니다.
독립 이후 바베이도스 사회에는 인종 및 사회 분열이 나타났습니다. 로드 테니스에 관심이 없는 흑인 엘리트층이 급증했습니다. “로드 테니스는 가난한 사람들의 스포츠로 간주되었습니다.”라고 프로 로드 테니스 협회를 운영하는 데일 클라크는 말합니다. “하지만 이 스포츠는 바베이도스에서 탄생한 스포츠이므로 모든 바베이도스인의 DNA 속에 존재할 것입니다.”
수년간 로드 테니스 경기는 주로 가난한 지역에서 찾아볼 수 있었지만 이제는 섬 전체에서 경기가 진행되고 있습니다. “지금은 거의 어느 커뮤니티에 가든 누군가가 로드 테니스를 하는 모습을 볼 수 있는데요, 정말 기쁜 일입니다.” 라고 데일은 말합니다. “이 스포츠의 성장은 굉장히 놀라웠어요. 사람들이 직접 코트를 그렸죠. 많은 사람들이 운동 삼아 경기하는 모습을 볼 수 있어서 정말 행복합니다.”
고위 간부 데일 클라크(44)
직위: 프로 로드 테니스 협회 창립자 겸 최고 책임자
데일은 로드 테니스를 확립하기 위해, 현지 학교와 커뮤니티의 아동 코칭 강좌를 비롯해 바베이도스 및 그 외 지역의 프로 스포츠계까지 로드 테니스 스펙트럼의 양극단을 오가며 앞장서고 있습니다.
데일은 규모가 제법 큰 관중 앞에서 투광 조명 아래 펼쳐지는 토너먼트를 지원하기 위해 기업 후원을 늘릴 수 있도록 열심히 노력하고 있습니다. 현재 바베이도스에서는 프로 서킷이 활발하게 운영되고 있으며, 데일 클라크는 미국과 필리핀에서 열리는 국제 쇼케이스 토너먼트에 몇몇 선수를 바베이도스 대표로 출전시켰습니다.
프로 선수들
바베이도스의 최고 엘리트 선수들은 살아있는 역사라고 할 수 있습니다. 선수들은 이 스포츠의 새로운 세대를 정의하며, 그들의 나라와 세계를 위해 발전 시켜 나가고 있습니다. 비록 국제적으로 잘 알려져 있는 스포츠의 프로 선수들이 누리는 것만큼 세계적인 명성을 아직 얻지 못했을지는 모르나, 바베이도스에 대한 인식을 바꾸려는 열망과 의지, 기술로 좋은 성과를 거두고 있는 진정한 프로 선수들입니다.
마크 그리피스(36)
별명: 베놈
직업: 풀타임 로드 테니스 프로 선수
남성 랭킹: 1위
마크가 ‘베놈(Venom, 독)’이라고 불리는 데는 다 이유가 있습니다. 섬에서 가장 실력 있는 로드 테니스 선수인 마크는 세인트 마이클 브랜든스 해변에 트로피로 가득 장식된 집에 거주하고 있습니다. 마크는 바베이도스의 유명인사입니다. 그리고 현재 로드 테니스에서는 유일하게 스폰서 지원을 받는 풀타임 프로 선수입니다. 그러나 왕관을 차지하고자 하는 젊은 유망주들이 있기에 정상급의 실력을 유지하기 위해서는 노력이 필요합니다. 마크가 정상을 유지하는 방법은 뭘까요? 경쟁자들이 잠들어 있을 때 앞지르는 거죠. 마크는 혹독한 훈련을 위해 매일 새벽 4시에 일어납니다
다리오 하인즈(25)
별명: CR7 직업:
풀타임 영업 담당자, 파트타임 로드 테니스 프로 선수
남성 랭킹: 4위
14살 때 다리오는 집 근처 하드 코트에서 펼쳐지는 로드 테니스 경기를 보며 저녁 시간을 보냈습니다. 그러던 어느 날 친구가 다리오에게 경기를 해보고 싶냐고 물었고 그 후 일어난 일들은 바베이도스 사람이라면 다 아는 이야기가 되었습니다. 오늘날 다리오는 바베이도스의 랭킹 4위입니다. “이 섬에서 절 이긴 사람은 많지 않아요. 절 이긴 사람은 한 손에 꼽을 정도죠.” 라고 다리오는 말합니다.
셸딘 월론드(44)
별명: 미소 띤 킬러
직업: 바베이도스 해안 경비대 상급 대원
여성 랭킹: 1위
셸딘은 많은 시간을 상위 랭킹 남성 선수들과 함께 트레이닝합니다. “스포츠 엘리트들끼리는 함께 잘 뭉치는 경향이 있죠.”라고 셸딘은 웃으며 말합니다. 셸딘은 현재 여성 부문에서 압도적인 실력의 선수로 천부적인 엔터테이너 기질을 갖추고 있습니다. “관중들은 샷을 보면 열광해요.”
셸딘은 본인의 인지도를 활용해 더 많은 여자아이들이 로드 테니스에 입문할 수 있도록 돕고 싶어 합니다. “A급 선수[바베이도스의 최상위 선수]에 속하는 여성 선수는 20명 정도에 불과하지만 남성 A급 선수들은 때에 따라서는 80명에 육박하기도 해요.”라고 셸딘은 이야기합니다.
사우나: 트레이닝 시설 겸 커뮤니티 센터
최상위 선수들이 맞붙는 실내 코트의 모습은 대부분의 사람들이 상상하는 이상적인 연습 환경과는 사뭇 다릅니다. 옆에서는 카드 게임이 펼쳐지고, 로드 테니스의 신흥 강자인 셰킨 너스가 머리 손질을 받고 있죠. 그러나 사람들이 일상생활을 영위하는 장소에서 펼쳐지는 로드 테니스 경기는 이러한 풍경이야말로 바베이도스 어디서나 찾아볼 수 있는 길거리 승부이자 사회의 모습을 있는 그대로 나타냅니다.
“론 테니스와 탁구의 크로스오버라고 말할 수 있죠. 더 다채로운 색채, 더 시끌시끌한 소리와 자유분방한 에너지가 가득합니다.”
다리오 하인즈
거리로 나서다.
프로 서킷이 성장하는 동안, 로드 테니스의 진정한 정의를 보여주는 경기는 여전히 움푹 파인 길과 지나가는 행인들이 곧 경기 규칙의 일부로 자리 잡은 거리에 남아 있습니다. 로드 테니스 코트는 오랜 시간 공동체 생활의 중심이 되어왔습니다.
파인 지역으로 돌아오면 푸딩 앤 사우스(현지의 절인 돼지고기 요리)의 친숙한 향이 공기 속에 스며듭니다. 오고 가는 사람들은 심부름을 하거나 친구 집을 방문하러 가는 길에 잠시 멈춰 득점의 순간을 구경하기도 하고 훈계를 두기도 합니다. 경기는 바로 그 한가운데에서 진행됩니다.
이것이 바로 로드 테니스입니다.
이곳이 바로 바베이도스입니다.
이것이 바로 로드 테니스입니다.
이곳이 바로 바베이도스입니다.
글: 대프니 유잉-초우
사진: 아니야 레그나로
일러스트레이션: 데이비드 린첸
게시: 2020년 9월