가장 높은 곳에서 축구를 하고 싶었던 적 있나요?

그러나 이 경기장의 단점도 존재합니다. 가파른 내리막이 세 군데나 자리하고 있죠. 경계선 주변에 높은 그물망을 구비해두긴 했지만 한 경기당 축구공 약 5개(지난 40년간 1,000여 개 이상)가 그물망 너머로 날아가 수십~수백 미터 아래로 떨어지기 때문에 경기 종료를 알리는 휘슬이 울리면 높은 고도 속에서 수색대가 공을 찾아야 합니다. 클럽은 축구공에만 상당한 비용을 지출하고 있습니다.