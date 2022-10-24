1952년 설립된 시니어 농구팀, 카르타 블랑카

지난 70년 가까운 세월 동안 카나리 옐로우 색상의 저지를 입고 농구 코트에서 커다란 존재감을 자랑해온 비범한 여성들이 있습니다. 이들은 고향인 오리사바에 큰 자부심을 갖고 있습니다. 오리사바는 멕시코에서 '마법의 마을'이라는 뜻의 푸에블로스 마히코스 중 하나로 이름을 올린 곳으로, 푸른 산의 풍경과 영화 같은 안개, 핫핑크와 라임 그린 색상의 생동감 넘치는 건축물이 시선을 사로잡는 곳입니다. 또한, 이 곳 오리사바는 카르타 블랑카 팀이 탄생한 곳이기도 합니다. 이 팀은 그 자체로도 오리사바의 마법의 원천이죠.



1952년 창단된 순간부터 카르타 블랑카의 선수들은 여성과 스포츠에 대한 고정관념을 깨기 위해 노력해왔습니다. 백발을 짧게 깎은 타고난 운동선수 아델라 오초아 가르시아는 무려 67년이 넘도록 열심히 뛰었습니다. 그녀는 자신이 쏘아 올린 농구공이 시원하게 네트를 뚫고 들어갔을 때의 쾌감보다, 여자가 반바지를 입거나 자전거를 타서도 안 되었던 시절을 먼저 기억하고 있습니다. 다행히도 경기를 하면서 얻는 만족감은 언제나 이런 어려움을 감수할 만한 가치가 있었습니다.