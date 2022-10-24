우리가 플레이하는 법: 6인 미식축구

경기를 뛰든, 코칭을 하든, 경기장에서 응원을 하든 미식축구는 마파 주민들의 정체성 그 자체입니다. 마파의 주민들은 이번 코로나19로 인해 금요일 밤에 조명을 계속 밝히는 것이 얼마나 중요한지, 그리고 그 조명이 얼마나 쉽게 또 영원히 꺼질 수 있는 지를 절실히 깨닫게 되었습니다.



최근 몇 년간 고급 레스토랑과 감각적인 호텔, 특별한 전시들을 찾는 관광객으로 인해 마파는 예술과 문화가 가득한 사막의 오아시스로 발전했습니다. 하지만 이러한 변화로 교육자들과 노동자, 그리고 수 세대에 걸쳐 이 곳에서 터를 잡고 살아온 주민들은 그들이 감당하기 힘든 물가 상승을 마주하게 되었습니다. 이들 대부분은 치솟는 월세, 고급 부티크, 60달러의 스테이크에 감흥을 느끼지 못합니다.



엘패소에서 약 300km 거리에 있는, 2천여명의 주민들이 끈끈한 유대감 속에서 살아가는 이곳 마파에서 미식축구란, 주민들을 한마음 한뜻으로 뭉칠 수 있게 해주는 유일한 스포츠입니다. "마을에 들어서면 페인트칠한 창문들과 깃발들, 마파의 혼이 깃든 퍼플과 화이트 컬러를 찾아볼 수 있어요."라고 쇼트혼스 미식축구팀 수석코치인 아르투로 알페레즈는 말합니다. "마을 최고의 모습을 이끌어내는 데 동참한다는 특별한 소속감을 느낍니다."



하지만 오랜 시간 살아온 주민들이 떠난 빈 자리로 인해 2011년 마파 미식축구는 11명이 아닌 6명의 선수가 경기하는 방식으로 바뀔 수 밖에 없었습니다.