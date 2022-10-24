농구 코트가 있는 곳이 우리 집

“바비큐 하러 갈 수 있는 거지?”라고 세빗의 팀원 중 한 명인 25살의 응고르 만양이 말합니다. 이들의 뚜렷한 호주식 억양과는 달리, 말투에서 여전히 출신지가 느껴집니다. 코트에서 뛰는 청년은 모두 어릴 적 남수단에서 건너와 호주 서부의 퍼스에 정착한 난민들입니다.



지구 반 바퀴를 돌아 건너온 이곳에서 키가 208cm나 되는 세빗은 물론, 이들은 단연 눈에 띄는 존재입니다. 그러나 구경하던 사람들을 멈춰 세우는 진정한 이유는, 이러한 수준급의 경기를 가까이에서 보는 것이 좀처럼 쉬운 일이 아니기 때문입니다. 경기를 뛰는 선수들이 이미 프로거나 프로 지망생이니까요. 하지만 오늘은 경기(그리고 맛있는 저녁)에 대한 애정이 전부입니다.



세빗이 왼쪽 윙에서부터 선수들을 뚫고 지나며 골대를 향해 달려갑니다. 슛이 성공하며 점수는 4점 차로 벌어집니다. 이제 목을 축일 휴식 시간입니다.