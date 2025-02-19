나에게 최적인 나이키 스포츠 브라 찾기
구매 가이드
나이키 스포츠 브라 전문가가 소개하는 올바른 스포츠 브라 사이즈 측정 방법과 나에게 꼭 맞는 핏을 찾는 방법을 확인하세요.
스포츠 브라는 많은 운동선수가 매일 운동할 때 입는 옷 중에서 매우 중요한 부분을 차지합니다. 나이키 스포츠 브라 기술 디자이너인 타라 스위니는 그 이유에 대해 스포츠 브라는 운동선수가 입는 옷 중 가장 기술적인 옷 중 하나이기 때문이라고 설명합니다.
그러나 최적의 핏을 찾으려면 사이즈 측정 외에도 더 많은 것들이 필요합니다. 스위니는 이렇게 말합니다. "잘 맞는 스포츠 브라를 찾으려면 가슴의 크기와 밀도, 체형, 원하는 활동에 맞게 편안함과 지지력이 적절한 균형을 이룬 브라를 찾으세요."
알맞은 핏을 찾는 방법을 자세히 알 수 있도록 스위니가 브라 사이즈 측정 방법을 소개합니다.
나이키 스포츠 브라 사이즈 측정 방법
꼭 맞는 나이키 스포츠 브라를 찾기 위해 올바른 방법으로 사이즈를 측정하려면, 가슴이 모아지지 않고 어느 정도 벌어지도록 봉제선이 없는 란제리 스타일의 브라를 착용할 것을 스위니는 추천합니다.
브라 사이즈 찾기
2단계 퀴즈를 풀면서 브라 사이즈를 찾아보세요. 시작하기 전에 브라렛이나 패디드 브라 대신 봉제선이 없어서 가슴을 자연스러운 형태로 지지하는 브라를 착용하세요.
1단계: 밑 가슴둘레 측정
가슴 바로 아래에 있는 브라 하단 밴드 둘레를 측정합니다. 줄자를 팽팽하게 당기지 않게 주의하세요. 가장 가까운 치수로 반올림합니다. 줄자가 없다면 신발 끈과 자를 이용해서 위 안내에 따라 측정합니다. 평평한 면에 끈을 내려놓고 자로 치수를 측정합니다.
2단계: 컵 측정
줄자를 바닥면과 수평으로 유지하면서 가슴에서 가장 볼록한 부분 위로 지나가게 하세요. 가슴의 중심점에서 시작해서 가슴 조직이 끝나는 옆구리 지점(언더 와이어가 위치할 지점)까지 측정합니다. 가장 가까운 치수로 반올림합니다.
나이키 브라 사이즈
답변에 따라 가장 적합할 것으로 보이는 브라 사이즈는 다음과 같습니다.
스포츠 브라가 잘 맞는지 알 수 있는 3가지 방법
집이나 피팅룸에서 간단한 3단계 테스트를 통해 브라가 완벽하게 잘 맞는지 확인해 보세요.
1. 밴드가 얼마나 조이는지 가늠해 보기
스위니는 스포츠 브라에서 하단 밴드가 기능적으로 가장 중요한 역할을 한다고 말합니다. 핏이 적절한지 알아보려면 브라를 착용한 상태에서 밴드 아래에 손가락 두 개를 넣었을 때 편안한지 확인하세요. 그 외에 다른 팁들도 확인하세요.
브라가 너무 클 수 있음: 팔을 들어 올렸을 때 밴드가 올라가고 컵 부분이 지지되지 않고 들뜨는 느낌이 드는 경우
브라가 너무 작을 수 있음: 밴드가 조여서 숨을 깊게 들이쉬거나 자유롭게 움직이기 어려운 경우
2. 스트랩 확인하기
브라가 너무 클 수 있음: 스트랩을 계속 조절해야 하거나 스트랩이 어깨에서 먼 쪽에 위치하는 경우 브라가 너무 작을 수 있음: 스트랩이 목 부분을 압박하고 어깨 부분이 (눈에 띄게) 과도하게 눌리거나 파이는 경우
두 팔을 들어 올렸을 때 하단 밴드가 움직이지 않는다면 잘 맞는 브라를 선택했다는 의미입니다. 스트랩은 안정감 있게 꼭 맞는 느낌을 주되 조여서는 안 됩니다.
절반이 넘는 여성이 비대칭 가슴을 가지고 있습니다. 조절 가능한 스트랩은 스포츠 브라의 핏을 조정할 수 있어 유용합니다. 그러나 스위니는 스트랩을 조이는 것으로 브라 사이즈의 문제를 해결할 수 없다고 조언합니다. 이 경우 컵이 지나치게 들뜨거나 밴드가 너무 헐렁해지는 등 다른 부분이 잘 맞지 않게 되기 때문이죠.
3. 브라를 착용하고 하려는 활동해 보기
브라를 착용하고 활동이나 스포츠를 하면 더욱 편안하고 자신감이 느껴져야 합니다. 스위니는 이를 테스트하는 가장 좋은 방법으로 브라를 착용하고 하려는 운동을 똑같이 해볼 것을 추천합니다. 예를 들어 좋아하는 요가 플로우에 따라 움직여 보거나 딥 스쿼트 자세를 취해 보세요. 사람마다 고유한 개성이 있는 것처럼 스포츠 브라의 편안한 핏과 움직임도 개개인마다 다릅니다.
최고의 브라 사이즈 찾기: 핏을 선택할 때 추가로 고려할 요인
스위니는 스트랩과 밴드 핏이 적합한 브라 핏을 확인할 수 있는 가장 명확한 신호이기는 하지만, 그 외에 여러 다른 신호를 통해서도 잘못된 사이즈인지 알 수 있다고 말합니다.
브라가 너무 작은 경우 흔한 증상:
- 네크라인 및/ 또는 겨드랑이 부분이 조여서 가슴이 브라 위로 밀려나오거나 브라 양옆으로 튀어나와서 접힘
- 네크라인 및/ 또는 겨드랑이 부분이 너무 처져 있음
- 컵 부분이 너무 짧기 때문에 하단 밴드가 위로 딸려 올라가서 가슴 조직 바로 아래가 아닌 밑 가슴 부분에 위치
브라가 너무 큰 경우 흔한 증상:
- 직물이 너무 많이 남아서 컵 부분 전체에 주름이 잡혀 있거나 뭉쳐 있음
- 네크라인 및/ 또는 겨드랑이 부분의 위치가 너무 높아서 목이나 겨드랑이에 닿아 피부가 쓸릴 수 있음
- 가슴을 잡아주고 지지해 주지 않거나 가슴 흔들림이 지나침