나에게 최적인 나이키 스포츠 브라 찾기

스포츠 브라는 많은 운동선수가 매일 운동할 때 입는 옷 중에서 매우 중요한 부분을 차지합니다. 나이키 스포츠 브라 기술 디자이너인 타라 스위니는 그 이유에 대해 스포츠 브라는 운동선수가 입는 옷 중 가장 기술적인 옷 중 하나이기 때문이라고 설명합니다.

그러나 최적의 핏을 찾으려면 사이즈 측정 외에도 더 많은 것들이 필요합니다. 스위니는 이렇게 말합니다. "잘 맞는 스포츠 브라를 찾으려면 가슴의 크기와 밀도, 체형, 원하는 활동에 맞게 편안함과 지지력이 적절한 균형을 이룬 브라를 찾으세요."

알맞은 핏을 찾는 방법을 자세히 알 수 있도록 스위니가 브라 사이즈 측정 방법을 소개합니다.