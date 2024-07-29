올바른 신발 사이즈를 찾기 위한 발 길이 측정 방법

고성능 운동화든, 캐주얼하고 일상적인 신발이든, 안정감 있는 지지력을 선사하는 올바른 사이즈의 신발을 신는 것이 중요합니다. 제대로 맞지 않는 신발을 신으면 발이 불편하고 아프거나 물집이 생길 수 있습니다. 잘못된 사이즈의 신발을 신는 경우는 생각보다 흔합니다.

2018년 발과 발목 연구 저널에서 발표된 연구에 따르면, 대부분의 사람들이 자신에게 맞지 않는 신발을 신고 있을 가능성이 있으며, 잘못된 사이즈의 신발을 신으면 발에 통증을 유발할 뿐만 아니라 발 건강에 악영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

그렇다면 자신에게 맞는 신발 사이즈를 어떻게 찾을 수 있을까요? 올바른 신발 사이즈를 찾으려면 먼저 발 길이를 정확하게 측정해야 합니다. 발 길이를 측정하는 방법과 나이키에서 적절한 자신의 신발 사이즈를 찾는 방법을 확인해 보세요. 또한 신발의 용도에 따라 안정감 있고 지지력이 뛰어난 신발을 선택하기 위한 추가적인 팁도 확인해 보세요.