올바른 신발 사이즈를 찾기 위한 발 길이 측정 방법
구매 가이드
정확한 발 길이를 측정하고 나이키 사이즈 차트를 바탕으로 나의 신발 사이즈를 확인해 보세요.
고성능 운동화든, 캐주얼하고 일상적인 신발이든, 안정감 있는 지지력을 선사하는 올바른 사이즈의 신발을 신는 것이 중요합니다. 제대로 맞지 않는 신발을 신으면 발이 불편하고 아프거나 물집이 생길 수 있습니다. 잘못된 사이즈의 신발을 신는 경우는 생각보다 흔합니다.
2018년 발과 발목 연구 저널에서 발표된 연구에 따르면, 대부분의 사람들이 자신에게 맞지 않는 신발을 신고 있을 가능성이 있으며, 잘못된 사이즈의 신발을 신으면 발에 통증을 유발할 뿐만 아니라 발 건강에 악영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
그렇다면 자신에게 맞는 신발 사이즈를 어떻게 찾을 수 있을까요? 올바른 신발 사이즈를 찾으려면 먼저 발 길이를 정확하게 측정해야 합니다. 발 길이를 측정하는 방법과 나이키에서 적절한 자신의 신발 사이즈를 찾는 방법을 확인해 보세요. 또한 신발의 용도에 따라 안정감 있고 지지력이 뛰어난 신발을 선택하기 위한 추가적인 팁도 확인해 보세요.
발 사이즈 측정 방법
- 정확도 높은 측정을 위해서는 밤에 발 길이를 측정하는 것이 좋습니다. 발은 하루 종일 붓는 경향이 있기 때문에, 아침보다 저녁에 더 크게 측정될 수 있기 때문입니다.
- 측정하기 전에, 평소에 신는 양말을 착용해 주세요.
- 종이를 단단하고 평평한 바닥에 놓고 미끄러지지 않도록 테이프로 고정합니다.
- 한 발을 종이에 올리고 무릎을 살짝 구부린 채로 섭니다. 의자에 앉아 있어도 좋지만, 발이 단단하게 바닥에 고정되는 것이 좋습니다.
- 펜이나 연필을 일자로 세운 채로 종이에 발의 윤곽을 그립니다. 발을 고정시킨 상태에서 가장 정확한 측정값을 얻기 위해 가능하면 다른 사람의 도움을 받아 보세요.
- 다른 발도 동일한 방식으로 측정해 주세요. 일반적으로 양발의 길이는 서로 약간의 차이가 있습니다.
- 엄지발가락 끝과 뒤꿈치의 가장 바깥쪽을 표시하고, 자 또는 줄자를 사용하여 두 지점 사이의 거리를 측정합니다. 이 측정값이 발 길이가 됩니다. (가장 정확한 측정을 위해서는 인치 대신 센티미터 단위의 눈금자를 사용하는 것이 좋습니다.)
참고: 나이키 신발 사이즈는 발 길이를 기준으로 합니다. 표준 사이즈 신발이 발에 너무 좁게 느껴진다면, 와이드 또는 엑스트라 와이드 스타일을 고려해 보세요. 나이키 페가수스와 나이키 모나크를 포함하여 와이드 및 엑스트라 와이드 핏으로 제작된 다양한 나이키 신발을 만나볼 수 있습니다.
- 양발의 길이가 서로 다르다면, 사이즈 차트와 측정값을 비교하여 더 긴 발 길이에 맞춰 사이즈를 선택해 보세요.
정확한 신발 사이즈 확인 방법
나이키 사이즈 차트와 측정한 발 길이를 비교해 나에게 맞는 신발 사이즈를 확인해 보세요.
다른 브랜드들도 유사한 사이즈 차트가 있을 수 있지만, 브랜드마다 사이즈와 핏의 미세한 차이가 존재할 수 있어 새로운 신발를 구매하기 전에 해당 신발 브랜드의 사이즈 차트를 살펴보는 것이 가장 좋습니다.
해당 사이즈 차트는 미국 신발 사이즈를 기준으로 합니다. 다른 국가의 사이즈로 변환하고 싶다면 아래의 나이키 사이즈 차트를 확인해 보세요.
남성용과 여성용 신발 사이즈의 차이점은 무엇인가요?
일반적으로 나이키의 남성용과 여성용 신발은 1.5 사이즈 정도 차이가 납니다. 예를 들어, 여성용 신발로 8 사이즈를 착용한다면, 남성용 신발 사이즈로는 6.5 사이즈가 알맞을 가능성이 높습니다. 일부 신발은 남녀 공용 사이즈로 제작되므로, 새 신발을 구매하기 전에 제품 세부 정보를 다시 한번 확인해 보세요.
신발 사이즈가 맞지 않다는 것을 알 수 있는 4가지 신호
올바른 사이즈의 신발을 착용하면, 산책, 러닝, 스포츠 경기를 할 때 편안한 착화감을 느낄 수 있고 자신감 있게 움직일 수 있습니다. 잘못된 신발 사이즈를 착용했을 때 나타날 수 있는 4가지 증상은 다음과 같습니다.
- 토박스 부분이 끼는 경우: 신발이 너무 작으면 엄지발가락이나 새끼발가락이 끼거나 자극을 느낄 수 있습니다.
- 발뒤꿈치가 발목이 따끔거리는 경우: 사이즈가 큰 신발을 신었을 때 신발 칼라가 너무 높으면 발목뼈가 붉어지거나 물집이 생길 수 있습니다.
- 신발의 아치가 잘못된 위치에 있는 경우: 신발이 너무 크면 아치가 뒤꿈치에 지나치게 가깝고, 신발이 너무 작으면 아치가 발볼에 너무 가까울 수 있습니다.
- 걸을 때 뒤꿈치가 미끄러지는 경우: 신발이 너무 크면 신발 끈을 단단히 묶어도 뒤꿈치가 미끄러질 수 있습니다.
팁: 나이키 신발을 신어보고 착용감을 테스트할 때, 필요한 동작을 미리 시도해 보세요. 예를 들어 러닝화를 구매하려고 한다면, 러닝화를 신은 채 매장을 한 바퀴 빠르게 돌아보거나 살짝 뛰어보면서 착용감을 테스트해 보세요. 가까운 나이키 매장을 방문해 전문가의 조언을 통해 나에게 맞는 신발을 찾아보세요.
아이들에게 맞는 신발 사이즈를 고르는 3가지 방법
아이들을 위한 새로운 신발을 고르거나 기존 신발을 교체해야 할 시점을 판단할 때, 아이들이 신발의 착용감에 대해 세부적인 부분을 정확하게 표현하지 못할 수도 있으므로, 보호자는 아이들을 유심히 관찰하며 판단하는 것이 좋습니다.
다음 팁을 참고하여 아이들이 적절한 사이즈의 신발을 신고 있는지 확인해 보세요.
- 신발을 신고 서 있게 한 후, 신발 끝과 발가락 끝의 공간을 확인해 보세요. 손가락 끝이 들어갈 충분한 공간이 있어야 합니다. 공간이 충분하지 않다면 신발이 너무 작아 맞지 않을 가능성이 높습니다.
- 신발을 신고 뛰거나 걷는 모습을 관찰해 보세요. 아이들은 성인보다 걸음걸이의 패턴이 일정하지 않은 편입니다. 그러나 걸음걸이가 불안정해 보인다면 불편한 신발 때문일 수도 있습니다.
- 신생아와 같이 아주 어린아이들이 신발을 계속 만지작거리거나 신발을 자꾸 벗으려 한다면 맞지 않는 신발을 착용했을 수도 있습니다.
신발의 착화감을 좌우하는 4가지 요소
사이즈 측정 가이드를 이용하여 적절한 신발 사이즈를 결정하더라도, 신발마다 디자인과 용도가 다르기 때문에 같은 사이즈라도 착화감이 다를 수 있습니다.
착화감에 영향을 미치는 4가지 요소를 확인해 보세요.
- 신발의 형태와 전체적인 구조: 신발은 나이키 신발을 포함해서 신발마다 다양한 형태로 제작됩니다. 예를 들어, 머큐리얼은 에어 포스 1과 다른 형태로 제작됩니다. 나이키 축구화는 정 사이즈에 맞춰 제작되었지만, 라이프스타일 신발과는 다른 용도로 사용되기 때문에 에어 포스 1을 신을 때와는 다른 착화감을 느낄 수 있습니다. 많은 축구 선수들 중에서 특히 엘리트 선수들은 섬세한 볼 터치감을 위해 한 사이즈 작은 축구화를 선택하기도 합니다.
- 소재: 일부 소재는 다른 소재보다 신축성과 부드러움이 뛰어납니다. 예를 들어, 가죽은 특정한 합성 소재보다 부드럽고 유연합니다.
- 조임 끈 시스템: 끈이 있는 신발은 핏을 조절하여 자신에게 맞는 착화감을 조절할 수 있지만, 슬립온 신발은 불가능합니다.
- 신발의 사용 목적: 퍼포먼스를 위한 축구화, 풋볼화, 야구화의 경우에는 꼭 맞는 핏을 선호하고, 라이프스타일 신발의 경우에는 토박스에 여유가 있는 조금 더 넉넉한 핏을 선호합니다.
신발의 착화감은 주관적이고 개인마다 선호도가 다를 수 있습니다. 신발의 착화감에 따라 넉넉하거나 꼭 맞는 핏을 선호하기도 합니다. 가장 좋은 방법은 발 치수를 기준에 두면서, 가장 편안한 착화감을 찾기 위해 여러 켤레를 신어 보는 것이 좋습니다.
자주 하는 질문
잘못된 신발 사이즈를 신었는지 어떻게 알 수 있나요?
발가락이 조이거나 토박스에 여유 공간이 거의 없다면 신발이 너무 작을 가능성이 큽니다. 신발의 칼라가 너무 높거나 발목 주변에 긁힘이나 자극이 느껴지는 경우, 너무 큰 사이즈를 착용한 것일 수 있습니다. 사이즈가 큰 신발을 신으면 뒤꿈치가 미끄러지거나 움직일 수도 있고, 아치를 지지하는 부분이 발바닥 중심에서 벗어난 것처럼 느껴지기도 합니다.
아이들이 잘못된 신발 사이즈를 신고 있는지 어떻게 알 수 있나요?
아이들이 신발을 계속 만지작거리거나, 불편함을 표현하거나, 걸음걸이가 불안정해 보인다면 잘못된 신발 사이즈를 신고 있는 경우일 수도 있습니다. 또한 엄지발가락 끝과 신발 끝 사이에 손가락 끝이 들어갈 공간이 충분하지 않다면 신발이 너무 작을 가능성이 높습니다.
미국 신발 사이즈를 유럽 신발 사이즈로 어떻게 변환하나요?
신발 사이즈를 미국 사이즈와 유럽 사이즈로 변환하려면 브랜드마다 사이즈가 다를 수 있으므로 각 브랜드의 사이즈 차트를 확인해 보세요. 나이키 신발을 미국 사이즈에서 유럽 사이즈로 변환하려면 나이키 닷컴에서 남성용, 여성용, 아동용 신발 사이즈 차트를 확인해 보세요.
글: 줄리아 설리반