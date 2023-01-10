동기부여를 열 배로 높여주는 방법

토요일, 여러분은 소파에 앉아 TV 프로그램을 몰아보고 있습니다. 운동해야 한다는 건 알고 있죠. 평소에는 운동하는 것을 좋아하고 운동하면 기분이 좋아집니다. 하지만 때로는 몸을 일으켜 움직이기가 너무도 힘듭니다. 왜일까요?

“사람들은 보통 ‘동기를 잃었다.’라고 말합니다. 하지만 이 표현은 정확하지 않습니다.” 라고 퍼포먼스 심리학을 전문으로 하는 보스턴의 공인 심리학자이자 교육학 박사인 리사 루이스(Lisa Lewis)는 말합니다. “동기는 우리 안에 내재된 자질로서 가지거나 잃을 수 있는 것이 아닙니다. 동기 부여의 원천은 다양하며, 밀물과 썰물처럼 자연스럽게 밀려왔다 밀려가죠.” 다시 말하면, 게으름을 피우고 싶은 기분이 든다는 것은 그저 그러한 동기가 힘을 잃은 것뿐입니다. 원동력이 풍부한 새로운 동기의 원천을 찾아 변화를 시도한다면 금세 새로운 목표를 향한 활력을 되찾을 수 있습니다.

동기의 원천은 다양합니다. 한편으로는 돈(집에 나만의 트레이닝룸 꾸미기)이나 다른 사람의 압력(예를 들면 더 잘하라고 독려하는 교수님) 같은 외부적인 동기가 있을 수 있습니다. 다른 한편으로는 심오하고 정체성에 기반하며 목표를 뒷받침하는 내부적 동기, 흔히 말하는 ‘이유’가 있을 수 있습니다. 이러한 ‘이유’에는 적극적이고 낙관적인 친구나 가족이 되고 싶은 욕구, 또는 남을 돕고자 하는 열정 같은 것들도 포함될 수 있습니다.