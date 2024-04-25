땀을 흘리며 운동을 하면 보람을 느끼지만, 세탁 후에도 운동복에 남아 있는 냄새 때문에 다음 운동을 시작할 때 불쾌할 수 있습니다.

운동복은 운동하는 동안 땀을 흡수합니다. 면과 같은 특정 소재는 습기를 머금고 있는 특성 때문에 땀 배출이 어렵죠. 그러나 나이키 드라이 핏 의류에 사용되는 폴리에스터 소재는 원단 표면 전체로 수분을 분산시키고 빠르게 증발시켜 피부를 시원하고 쾌적하게 유지해 줍니다.

그러나 운동복 소재와 관계없이 세탁을 한 후에도 땀 냄새가 남아 있을 수 있습니다. 이러한 상황에서 운동복의 땀 냄새를 제거하는 5가지 방법을 확인해 보세요.