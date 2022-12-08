마음을 긍정적으로 다스리는 방법

참가자들은 어떠한 사진들을 보고 느껴지는 즉각적인 감정들을 그대로 반응하도록 지시받았습니다. 그 다음은 반대로 의식적인 수용의 방법으로 감정을 충분히 느끼도록 요청했습니다. 그 결과, 의식적으로 받아들였을 때가 감정을 본능적으로 받아들였을 때보다 부정적인 감정이 덜 한다고 말했습니다.

이는 의식적인 수용이 자신에게 의미 있는 상황을 어떻게 해석하는지를 변화시켰기 때문이라고 공동 연구원이자, 컬럼비아 대학 심리학과 교수 겸 의장인 케빈.엔 옥스너(Kevin N. Ochsner)는설명합니다. 다르게 말하면, 모든 감정을 제어하는 “의미 평가”를 말합니다. 그는 “의식적인 수용은 현재 상황을 관찰하고 있을 뿐, 실제로 그것에 참여하지 않은 듯한 느낌을 주기 때문에, 사람들의 감정을 변화시킬 수 있습니다.”라고 말합니다. 예를 들어, 팔 굽혀 펴기 목표가 10개인데, 9개에서 포기했다고 가정해봅시다. 의미 평가는 당신이 마지막 1개에 대해 아쉬워하고 좌절감을 느끼게 할 수도 있고, 반대로 그 어느 때보다 목표에 더 가까이 왔음을 인정하고, 더 열심히 노력하도록 동기를 부여할 수도 있습니다.

“사람들은 각자의 감정을 쌓아 지나치게 부풀리는 경향이 있습니다. 불안이나 공포를 느끼거나, 그 기분으로 인해 화가 나고, 또 화가 났다는 것에 슬퍼하기도 합니다. 하지만 첫 반응 자체를 의식적으로 받아들일 수 있다면, 그 감정은 단순히 당신을 스쳐 갈 뿐 증폭되지 않고, 감정적인 반응도 그리 강렬하거나 오래 가지 않을 것입니다.”라고 그는 말합니다. 다시 말해, 자기 뜻대로 되지 않을 때는 그냥 놔두는 게 최선의 방법이라는 것입니다.