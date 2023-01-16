최상의 퍼포먼스를 위한 올바른 독려 방법

01 현실을 바탕으로 삼으세요.

운동이나 경기를 위해 스스로를 북돋아 주고 싶다면, 애매한 긍정 표현을 실제 사실을 바탕으로 한 표현으로 바꿔야 한다고 페이더는 말합니다. “지난번에도 이 운동을 해낼 수 있었어.” 또는 “지난번에도 피곤했지만 빨리 달릴 수 있었어”라고 생각하세요. “이러한 표현은 반드시 지난번과 같은 결과를 낼 것이라고 독단하지 않으면서도 이러한 결과가 가능할 것이라고 말해줍니다.”라고 페이더는 설명합니다. 또한 이러한 표현은 힘들어지기 시작할 때 계획을 더 쉽게 세울 수 있도록 도와준다고 페이더는 덧붙입니다. “스스로에게 ‘절반쯤 갔을 때 많이 지칠 것 같으니, 지금부터 호흡과 자세에 집중하고 최선을 다해야지.’라고 말해줄 수 있으니까요.”

02 실시간 관점의 표현을 사용하세요.

운동하다가 고비가 찾아오면 지금 느끼는 감정과 전혀 맞지 않게 “할 수 있어!”와 같은 진부한 응원을 하는 것이 아니라, 현실 감각을 유지할 수 있도록 “한 번에 하나씩.” 또는 “한 번에 1마일씩.”과 같이 그 순간에 필요한 조언이 담긴 표현에 집중하라고 페이더는 권합니다. 등산할 때 정상을 바라보며 “와, 진짜 오래 걸리겠다.” 라고 생각하면 압도감을 느낄 수밖에 없지만 “일단 30분 올라가 보고 어디까지 갈 수 있는지 보자.” 라고 생각하면 훨씬 합리적으로 느껴질 겁니다. (그다음에도 30분을 더 올라가고, 또 한 차례 더 시도할 수는 있겠죠.)

03 성공의 척도를 재정립하세요.

트레이닝은 단순히 특정 기록을 달성하거나 특정 중량을 리프팅하는 게 전부가 아닙니다. “모 아니면 도라는 생각으로 결과에만 치중하면, 성취감을 느낄 수 있는 확률을 스스로에게 절반밖에 주지 않는 셈입니다.”라고 페트루첼리는 말합니다. 운동 후에 스스로 질문해보세요. “집중을 유지할 수 있었나요? 도중에 쉬지 않고 끝까지 해냈나요? 매일 달라질 수 있는 상황 속에서 오늘은 얼마나 노력을 기울였나요?” 단순히 결과에 집착하기보다는 세션에서 성취해낸 작은 성공들을 곰곰이 생각해보면 더 큰 성취감을 느낄 수 있고 다음번 도전 준비도 더 잘할 수 있습니다. 또한 현실 파악을 통해 쌓아온 긍정적인 혼잣말은 트레이닝 뿐만 아니라 인생의 여러 영역에서 활용할 수 있을 겁니다.