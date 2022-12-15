근육의 기억으로 빠르게 근력을 강화하는 방법

모버그의 연구진은 또한 10주간의 운동이 끝난 직후와 운동을 하지 않은 5개월 후를 나눠서 참가자들의 근육 조직을 검사했습니다. 검사 결과, 운동을 한 다리에서는 근육의 건강함, 근육성장 그리고 근지구력과 관련하여 운동을 하지 않는 다리보다 더 높은 수준의 유전자와 단백질 수치가 발견되었으며, 이는 곧 근육기억력에 대한 연구를 뒷받침하고 있습니다.

위와 같은 방식으로 근육 기억력은 뇌와 근육이 함께 작용하는 것으로 보인다고 모버그는 말합니다. 당신이 근력 운동을 할 때 당신의 뇌는 움직임을 조절하려는 반면, 당신의 근육은 줄어든 힘을 더 빨리 회복할 수 있도록 조직적인 변화에 매달린다는 것입니다.

하지만 이 연구 결과가 여러분이 운동을 멈출 변명이 될 수는 없습니다. 운동 효과는 주로 운동 방법과 운동을 그만두기 전 당신의 건강 상태에 따라 달라지지만, 운동을 멈춘 몇 주 후부터는 근력과 근육량이 감소하기 시작한다는 것은 명백한 사실입니다. 밀턴은 대부분의 사람들이 일주일 안에 유산소 운동 능력을 조금씩 잃게 되고, 사람마다 다르지만 좀 더 시간이 흐른 후에는 근력 운동 능력의 감소까지 나타난다고 말합니다. 하지만 당신이 일주일이나 5개월 동안 운동을 하지 않았어도 이것만은 기억하라고 밀턴은 말합니다. “과거에 근력 운동을 한 경험이 있다면, 운동으로 얻은 모든 것을 잃지는 않을 것입니다.” 또한 그는 이렇게 덧붙였습니다. “다만, 지금 당신은 운동으로 건강한 상태와 그렇지 않은 그 중간 지점에 있을 뿐입니다.” (그렇다면 앞으로 더 안 좋아질 수도 있다는 것이죠.)

위와 같은 사실을 통해 주의해야 할 점은 근력 운동을 다시 시작할 때 전력을 다하는 루틴은 피해야 된다는 것입니다. 스스로 여유를 갖고 처음 몇 번의 세션이나 몇 주 정도는 전보다 휴식을 더 많이 취해야 합니다. “트레이닝 경험이 많은 사람들도 마찬가지로, 이전보다 한 단계 낮은 수준에서 시작할 필요가 있습니다. 그들은 트레이닝 경험이 적은 사람들보다 더 빠른 속도로 다시 올라갈 수 있습니다.” 라고 밀턴은 말합니다. 부상이나 무리한 트레이닝으로 인해 처음부터 다시 시작하는 일은 없어야 하니까요.

오랜 휴식 후 움직임이 불편하거나 자세가 완벽하지 않을 수 있으며, 몇 달 혹은 몇 년 만에 다시 최상의 몸 상태로 돌아가는 것 또한 거의 불가능할 수 있습니다. 하지만 처음보다 더 빨리 향상될 수 있다는 사실을 아는 것만으로도 동기 부여가 될 것입니다. 당신의 뇌와 근육에게 감사하는 것을 잊지 마세요.