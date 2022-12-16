스마트한 기본 근력 운동

더 강도 높은 세트를 할 땐 호흡에 집중하세요. 데드리프트와 같이 복합적인 운동을 하는 동안, 각 근육의 움직임 따라 근육의 명칭을 말해보세요. (복근, 광배근, 둔근, 대퇴사두근, 햄스트링 등). 운동하는 순간에 집중하고 주의를 기울이는 것은 모든 측면에 영향을 미칩니다. 워밍업이 되었을 때와 충분히 트레이닝 했을 때를 스스로 알 수 있으며, 마지막 세트를 위해 의지를 불태울 수도 있습니다. 그렇게 하면 결과적으로 당신의 몸을 향상시킬 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 당신이 이 트레이닝을 더 즐길 수 있다는 것이며, 이로 인해 당신이 근력 운동을 계속할 수 있도록 동기를 부여할 것입니다.