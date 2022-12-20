헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로 최고의 운동 효과를 경험해 보세요.

코칭
마지막 업데이트: 2022년 12월 20일
4분 예상
헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

복근 운동부터 팔, 둔근, 다리까지 나이키와 함께 다양한 실내 운동을 즐겨보세요. 나이키 마스터 트레이너들이 제공하는 홈트레이닝으로 최소한의 장비와 공간에서도 높은 운동 효과를 경험할 수 있습니다.

근력 운동에서부터 고강도 운동과 휴식을 반복하며 지방을 태우는 고강도 인터벌 트레이닝까지, 자신의 트레이닝 레벨에 맞는 다양한 응용동작을 통해 최적의 트레이닝을 제공합니다.

운동 01

퀵 코어 크러쉬

헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

10분간 크런치, 트위스트, 플랭크 같은 고강도의 코어 운동 조합으로 아랫복근, 윗복근 그리고 복사근을 자극해 보세요.

시간: 10분
트레이닝 레벨: 초급
운동의 목적: 근력
필요한 장비: 매트
형식: 강의

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운동 02

다리와 코어 강화의 고강도 인터벌 트레이닝

헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

시간 대비 고효율의 고강도 인터벌 트레이닝 운동으로 하체, 코어, 심장을 강화시켜 보세요. 이 운동은 시간이 부족하거나 현재의 운동 루틴에 더 고강도 운동을 더하고 싶을 때 활용할 수 있습니다.

시간: 10분
트레이닝 레벨: 초급
운동의 목적: 지구력
필요한 장비: 매트
형식: 시간 제한

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운동 03

기본적인 회복 요가

헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

근육의 통증을 풀어주거나 마음을 진정시켜 주는 회복 요가는 페이스를 조절하는 최적의 운동입니다. 긴장 완화를 위해 자신의 호흡에 집중해 보세요.

시간: 20분
트레이닝 레벨: 초급
운동의 목적: 유연성
필요한 장비: 없음
형식: 시간 제한

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운동 04

탄력있는 팔 만들기

헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

간단하고 효과적인 20분의 상체운동으로 어깨와 이두박근, 삼두박근을 강화시켜 보세요. 단독으로 하거나 전신 운동 효과를 위해 코어 혹은 유산소 운동과 병행할 수 있습니다.

시간: 20분
트레이닝 레벨: 중급
운동의 목적: 근력
필요한 장비: 덤벨
형식: 시간 제한

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운동 05

지방을 태우는 전신 운동

헬스장이 필요 없는 5가지 트레이닝으로

격렬한 전신 운동으로 심박수를 끌어올려 주는 45분의 고강도 운동을 만나보세요. 기구 없이도 집에서 충분히 지방을 태울 수 있습니다.

시간: 45분
트레이닝 레벨: 중급
운동의 목적: 지구력
필요한 장비: 없음
형식: 시간 제한

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원게시일: 2022년 5월 3일