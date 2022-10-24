춤으로 몸과 마음을 잇는 사람들

춤은 파투, 멧, 엘리스를 하나로 묶어 줍니다. 함께하는 동작은 이 세 사람이 하나가 되어 스스로를 표현하는 방법이자 에너지를 한데 모으는 방법이기도 합니다.

23세의 엘리스 피넬은 말합니다. “춤을 출 때 볼 수 있는 무언가가 있어요. 자극제와 같은 거죠. 말로 형용할 수 없는 부분이에요. 굳이 설명할 필요도 없어요. 춤이 왜 그토록 많은 사람에게 유대감을 주는지 알 수 있는 대목이에요. 말로 하는 대화가 아닌 느낌이죠.”

이 세 여성은 춤을 추기 시작한 어린 나이에 이미 그 기분을 느꼈습니다. 북잉글랜드 출신의 엘리스와 핀란드 출신의 멧 린투리(25세), 스웨덴 출신의 파투 바(24세)는 춤을 직업으로 삼기 위해 런던에 왔습니다. 그 후 대형 브랜드 및 아티스트와의 협업을 통해 캠페인, 뮤직 비디오, 라이브 공연, 콘서트 투어에서 맹활약하고 있습니다. 캐스팅 콜과 오디션에서 처음 만난 뒤 이 세 여성은 금세 친구가 됐고, 함께 사는 룸메이트가 되었습니다.

“서로가 잘되기를 바라는 진심 어린 마음에서 시작된 우정이었어요. 특히 이번 격리 기간 중에는 우리가 아티스트가 아닌 친구로서 잘 맞는다는 걸 제대로 깨닫게 됐어요.”라고 엘리스는 말합니다.

스튜디오와 리허설 장소가 대부분 문을 닫은 봉쇄 조치 기간에도 세 여성은 소셜 미디어를 통해 전문가와 비전문가를 가리지 않고 춤 동작을 공유하고 창작의 나래를 펼칠 수 있었다고 말합니다.

이들은 춤을 통해 자신의 몸에 대한 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 아마도 여성인 이들에게 특히나 중요한 사실일 겁니다. 세 사람은 춤을 통해 힘과 자신감을 얻고, 그렇게 얻은 힘이 여럿이 모이면 얼마나 더 강력해지는지 아래와 같이 설명합니다.