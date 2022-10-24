모두의 정체성에 힘을 실어주는 남매

두 사람은 모델 활동과 다양한 콜라보 활동을 하면서 대부분의 남매보다 많은 경험을 함께 나누고 있는데요. 지금의 활동을 계속하며 서로에게 어떻게 힘이 되어주고 있나요?



조엘: 저와 조지아는 서로의 가능성을 발견하고 다양한 작업을 통해 잠재된 재능을 실현하고 있어요. 조지아는 저에게 영감을 주는 영향력 있는 뮤즈 중 한 명이죠. 우린 다양한 곳에서 서로 자극제가 되어주며 새로운 것에 도전하고 성장해요. 조지아가 최근에 연기라는 분야에 새롭게 도전한 것처럼요. 그렇지?



조지아: 맞아요. 전 연기와 음악 디제잉을 병행하려고 해요.



조엘: 우리가 보여주는 콜라보가 긴밀하고 강력한 이유는 가족만이 표현할 수 있는 특별한 콘셉트를 창조했기 때문이에요. 저는 어렸을 때부터 춤 연습을 많이 했고, 스타일적으로는 동생과 종종 옷을 바꿔 입곤 했죠. 때문에 저희는 블랙 팬서 룩, 펑키 스타일, 아프로 펑키 룩을 연출해요. 다양한 느낌을 표현하면서 때로는 시선을 사로잡는 개성을 표현할 때도 있어요.



조지아: 제가 움직이는 스타일은 사실 오빠에게서 영감을 받은 거예요.



춤, 음악, 스타일이 두 분의 정체성과 개성을 표현하는 방식은 물론 작업에도 영향을 준 것 같은데요. 이 부분에 관해 설명해주실 수 있나요?



조엘: 우리가 선보이는 컬래버레이션이 긴밀하고 강력한 이유는 가족으로서 특별한 스타일의 동작을 고안해냈기 때문이에요. 저는 어렸을 때 춤 연습을 많이 했었고 스타일과 관련해서는 옷을 서로 바꿔 입는 것을 좋아했어요. 그래서 블랙 팬서 느낌도 있고 펑키한 느낌도 있는 아프로 펑크 룩을 연출하죠. 다양한 느낌을 담고 있는데 때로는 아주 눈에 띌 정도로 개성을 표현해요.



조지아: 그날 내가 되고 싶은 캐릭터에 따라 스타일이 달라져요. 런던의 밤은 다양한 집단의 사람들과 서로 교류하고 발견할 수 있는 만남의 장이에요. 다양한 성 정체성을 지닌 창조적인 예술가들이 모두 모여들죠. [저희 클럽은] 세상의 편견에서 벗어나 우리가 함께 어울릴 수 있는 안전한 공간이에요. 그리고 이곳에 모인 사람들은 우리를 하나로 묶어준 음악, 춤, 각자의 개성 있는 스타일에 감사하고 있어요.



두 분 모두 자신의 정체성을 퀴어라고 말했는데요. 유색 인종이자 예술가로서의 여정에 또 다른 모습이 더해진 것 같네요. 두 분이 말한 퀴어는 어떤 의미인가요?



조지아: 제 정체성을 퀴어로 정의한 까닭은 일상에서 자연스럽게 퀴어 집단에 소속되었기 때문이에요. 퀴어 친구를 사귀고, 퀴어처럼 말하며 퀴어를 지지하죠. 그게 전부예요.



조엘: 제가 생각하는 퀴어는 ‘자유로운 사고방식’이에요. 퀴어라고 해서 반드시 동성에게 매력을 느낄 필요는 없어요. 특히 요즘 시대는 소셜 미디어를 통해 모든 아티스트, 예술가, 모델들이 진정한 자신의 모습을 신선하게 보여줄 수 있어요.



조지아: 맞아요. 저는 몸의 모든 감각을 조화롭게 느낄 수 있고 자연스럽게 움직여요. 거기에 추상적이고 무궁무진한 캐릭터를 연기할 수도 있죠. 내가 어떤 사람인지 끊임없이 새롭게 발견하고 있거든요.



조엘: 우리는 일반적인 모델과는 달라요. 전 공개적으로 퀴어라고 밝히며 커밍아웃을 했고, 다른 사람들의 기준에 저를 바꾸려 하지 않았어요. 그래서 우리 남매는 이 모든 활동이 새로운 세대에게 영감을 불어넣기 위함임을 잊지 않으려 서로에 대한 응원을 멈추지 않죠.