한 커플이 가져온 음악과 모델계의 변화

데바의 경우 연예계에서 중동 여성을 대변하고자 노력해온 여정이 어땠는지 이야기해줄 수 있나요?



데바: 제 여정의 첫 출발은 어린 시절이었어요. 그때는 지금 저와 같은 일을 하는 쿠르드인이나 중동 출신 사람을 온라인에서 찾아볼 수 없었죠. 저뿐만 아니라 다른 많은 친구들도 자기 자신을 대변해줄 사람을 찾을 수 없었어요. 정말 실망스러운 일이었죠. 당시 저와 같은 어린 여자아이들은 금발에 푸른 눈을 가진 전통적인 서양의 이상적인 미적 기준을 선망하며 자랐지만, 사실 그런 친구들은 없었거든요. 정말 말도 안 되는 생각이죠. 지금 생각해도 상식적으로 이해가 되지 않아요.



그래서 모델 업계는 더 다양한 미적 기준을 받아들여야 한다고 생각해요. 지금 모델 업계는 이전보다 좀 더 진보된 모습을 보여주고 있지만, 아직 저와 같은 모델 활동과 캐스팅에 국한되어 있다고 생각해요. 이제 그다음 단계로 프로덕션에서 우리가 무엇을 할 수 있을지 찾아야 해요. 촬영 현장의 이면을 살펴보면 여전히 극단적으로 백인 중심적이에요. 흑인 모델을 12명 캐스팅했다는 정도에 만족한다면 앞으로 더 나아갈 수 없어요. 모든 프로덕션 팀과 현장 팀이 다 백인이라면 무슨 소용이 있겠어요? 모든 인종을 진정으로 대변하기 위해서는 퍼포먼스에서 끝나서는 안 됩니다. 모두에게 공정한 기회를 제공해야 해요.



여러분이 음악과 모델계와 같이 각자의 업계에서 이러한 사고를 바꾸기 위한 활동에 대해 사람들의 반응은 어땠나요?



톰: 제 생각엔 마마이트(특이한 맛이 나는 영국의 스프레드) 같다고 표현할 수 있을 것 같아요. 그러니 사람들의 [호불호]가 명확하게 갈린다는 뜻이죠. 어떤 사람들은 “이게 어디를 봐서 음악이지? 예전이 훨씬 나은걸. 요즘 세상은 이걸 음악이라고 듣는 건가?” 라고 말하고 또 다른 사람들은 “와, 천재적이야. 다른 음악과는 다르게 신선한데.”라고 말하기도 합니다. 네, 지금 세상에 존재하는 다른 음악과는 완전히 다르죠. 어떤 분들은 긍정적으로 바라보고 또 어떤 분들은 부정적으로 생각해요. 맞고 틀림이 아니라, 사람들의 취향과 개성에 따라 보이는 의견 차이라고 생각해요. 제 음악은 이를 토론할 수 있는 좋은 주제가 될 수 있어요. 제 음악에 대한 사람들의 생각을 듣는 게 좋아요. 저는 사람들이 제 음악의 의미를 스스로 결정할 수 있도록 열어두거든요.



데바: 굉장히 엇갈린 반응이 나오죠. 어린 여자아이들에게 “감사해요.”라는 말을 많이 듣는데, 들을 때마다 정말 굉장한 일이라고 생각해요. 바로 이 아이들이 제가 변화를 만들어내려고 노력하는 유일한 이유에요.



톰: 네, 데바는 정말 이런 면에서 멋있어요. 데바는 항상 제게 “나는 어렸을 때 머리숱이 풍성하거나 눈썹이 짙은 외모를 가진 누군가가 나를 대변해 줄 수 있기를 원했어.”라고 말했죠. 그리고 여자아이들이 보낸 메시지를 보여줘요. “제 눈썹 숱이 많다고 항상 놀림받았는데, 언니 덕분에 제 외모를 받아들일 수 있게 되었어요.”같은 내용이죠. 이건 정말 놀라운 일이에요. 데바가 누군가에게 그런 존재가 되어준 거니까요.



데바: 단 한 명이라도 더 많은 여자아이들이 자신의 외모를 긍정적으로 받아들이도록 도와줄 수 있다면 정말 가치 있는 일이라고 생각해요. 제 외모뿐만 아니라 제가 물려받은 문화에 대해서도 마찬가지죠. 전 예전에 테러리스트라고 놀림을 당하기도 했어요. 고릴라나 츄바카라고 불리기도 했죠. 팔에 털이 좀 있다든지 하는 사소한 이유가 끔찍한 별명을 되어 놀림을 당하는 것에 마음의 상처를 받기도 했어요. 그렇지만 그런 기억을 딛고 여자아이들이 더 강해지는 걸 보고 싶어요.