목표달성을 위해 두뇌를 트레이닝하는 방법

01 목적에 집중하세요.

“심리학 연구 및 행동 관리”에 발표된 최근 연구에 따르면 단거리 선수들은 주로 레이스에서의 우승과 같이 눈에 보이는 결과에 영향을 받는다고 합니다. 하지만 울트라 마라톤 선수들은 자신의 정신적, 신체적 지구력을 높이는 일과 다른 선수들과 협력하는 것에 목적을 두고 있다고 나타났습니다. 연구원들은 이러한 것들이 울트라 마라톤이 필요로 하는 라이프 스타일과 관련이 있을지도 모른다고 생각합니다.

레이니는 러닝의 모든 것을 진심으로 즐기기 때문에 아주 멀리 달릴 수 있다고 말합니다. “저는 러닝을 사랑해요. 열심히 훈련하는 게 정말 좋아요. 산에 있는 것도 아주 좋아해요. 제 모든 목표는 제가 하는 일에 완전히 집중하는 거예요. 윈스턴 처칠이 말했듯이 남아있는 순간을 정복하고 싶어요.”

한편, 위의 연구에서 맥레이는 11개의 금메달이라는 자신이 업적을 낮춰 말하면서, 자신이 다른 사람들과 협력하는 동기에 대해 밝혔습니다. “저를 계속 나아가게 하는 힘은 제가 울트라 마라톤을 할 때 전 세계의 다른 러너들과 이어져 있다는 것입니다.”라고 그녀는 말합니다. “저는 스포츠를 통해 새로운 사람들을 만나고, 그 과정에서 서로에게 영감을 주고 격려할 수 있는 것을 좋아해요. 제게는 이런 것들이 어떤 메달보다 항상 기억에 남는 메달이에요.”

울트라 마라톤을 30일 동안 건강한 식습관을 유지하는 도전이나 새로운 언어를 배우는 도전처럼 장기적인 목표에 빗대어 생각해보세요. 결과보다는 경험 그 자체에서 동기부여를 찾거나 비슷한 과정에 있는 누군가와의 협력들로 큰 목표를 달성할 가능성이 더 커질 수 있습니다.