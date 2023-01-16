페이스를 높이는 다양한 방법

단번에 속도를 높여주는 마법의 음식은 없습니다. 하지만 달리기나 운동, 시합을 시작하기 전 1시간 이내에 완숙 달걀과 과일을 함께 먹는 등 단백질과 탄수화물을 조합하여 섭취하는 것은 퍼포먼스를 향상하는 효과적 방법이 되어줄 것입니다. “단백질은 혈당 수치를 안정시키고 원치 않는 근육 손상을 방지합니다. 한편 탄수화물은 쉽게 얻을 수 있는 에너지원이 되기 때문에 에너지가 고갈되거나 전날 비축한 글리코겐을 태우는 비효율적인 상황을 피할 수 있습니다.”라고 Precision Nutrition의 헤드 퍼포먼스 영양 코치인 라이언 마시엘 공인 영양사는 말합니다. 두 영양소를 함께 섭취하면 더욱 활력을 느낄 수 있어 속도를 향상시키고 유지하는 데 도움이 됩니다.

음료도 도움이 될 수 있습니다. 커피나 차를 마셔보세요. “카페인은 뇌를 자극해서 정신적으로 기민해지기 때문에 더 빠르게 달릴 수 있게 됩니다. 일부 연구에서는 카페인이 운동자각도(RPE)를 낮추는 것으로 나타났습니다.”라고 마시엘은 말합니다. 실제로, ‘스포츠 과학 및 의학 저널(Journal of Science and Medicine in Sport)’에 게재된 한 연구에 의하면 잘 훈련된 아마추어 러너가 5K 기록 테스트에서 카페인을 섭취했을 때 약 1% 더 빠르게 달린 것으로 나타났습니다. 단 1초라도 중요한 스포츠에서 1%는 작은 수치가 아닙니다. 마시엘은 운동을 시작하기 1시간 전에 체중 1kg당 3.3mg의 카페인을 섭취하도록 권장합니다(체중이 68kg인 선수의 경우 225mg의 카페인, 또는 커피 두 잔).

카페인을 별로 좋아하지 않나요? 그렇다면 비트 주스를 한 잔씩 마셔보세요. 러너가 비트 주스를 마시고 5K 기록 테스트를 했을 때 속도가 1.5% 더 빨라졌다는 연구 결과가 있으며, 또 다른 소규모 연구에서는 경기 전 일주일 동안 비트 주스를 매일 마신 경우 단거리 달리기 기록이 단축되었다는 결과를 얻었습니다. 비트 주스는 질산염이 풍부해서 “혈류를 증가시키고 폐 기능을 개선하며 근육 수축을 강화”한다고 마시엘은 설명합니다. 이 모든 요소는 속도 향상에 매우 중요합니다.