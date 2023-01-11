동기부여를 위한 목적의식
코칭
목적을 잘 알고 있다면 어려운 상황을 더 쉽게 헤쳐나갈 수 있습니다. 목적을 찾는 방법과 목적을 잃었을 때의 대처 방법을 소개합니다.
강한 목적의식은 장수는 물론, 신체적 건강과 정신적 건강을 향상시키는 데도 영향을 줍니다. 심리 퍼포먼스 코치이자 “자신의 마음을 따르라 : 퍼포먼스의 심리학(Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance)”의 공동 저자 니콜 데틀링(Nicole Detling) 박사는 “당신의 ‘목적의식’을 자신만의 기준점이나 가이드라인이라고 생각해보세요. 목적의식은 당신이 나아가야 할 방향과 매일 해야 할 일들의 원동력으로 상황이 바뀌어도 목적의식은 변함이 없어야 합니다.”라고 말합니다. 불가피하게 주변 상황이 작게 또는 크게 변했을 때도 당신의 행동 목적의식에 얼마나 집중하고 있는지에 따라 달라지게 됩니다.
예를 들어, 당신이 일자리를 잃고 보내는 어느 주말에, 친구들이나 가족들과 함께 컵케이크 굽는 일에 만족감을 느꼈다면, 이것을 터닝 포인트로 삼을 수 있습니다. 끝없는 회의와 이메일이 반복되는 비슷한 직장이 아닌, 베이킹 수업을 듣고 베이커리에 일을 구할 수도 있습니다. 또 다른 예로, 악천후 때문에 러닝 훈련 계획이 틀어졌을 때를 생각해보세요. 그 순간, 어린 시절 모든 레이스에서 당신을 응원하고 함께 달려주었던 아버지와의 유대감이 목적의식인 당신은 훈련을 포기하기보다는 거실에서 러닝을 위한 근력 운동을 하게 될 것입니다.
“목적의식은 아침에 침대에서 일어나게 하는 동기부여의 에너지를 제공합니다.”라고 스포츠 심리학자이자 ‘챔피언의 마음가짐: 위대한 선수들의 생각과 훈련 그리고 발전하는 방법(The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive)’의 저자인 짐 아프레모우(Jim Afremow) 박사는 말합니다. “목적의식이 없다면, 동기부여가 되지 않고 망망대해에서 홀로 표류하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.” 구직 활동이나 트레이닝 프로그램 참여와 같이 적극적으로 행동하는 데 어려움을 겪게 됩니다.
“목적의식은 아침에 침대에서 일어나게 하는 동기부여의 에너지를 제공합니다. 그러나 목적의식이 없다면, 동기부여가 되지 않고 망망대해에서 홀로 표류하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.”
짐 아프레모우(Jim Afremow) 박사, 스포츠 심리학자이자 ‘챔피언의 마음가짐: 위대한 선수들의 생각과 훈련 그리고 발전하는 방법 (The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive)’의 저자
진정한 목적의식을 찾는 방법
자신만의 목적의식을 찾고 이를 강화하는 것은 하나의 과정이라고 아프레모우는 말합니다. 자신이 하고 싶은 일과 좋아하는 일에서부터 먼저 시작해보세요. 예를 들어, 자신이 사랑하는 스포츠를 얼마나 잘할 수 있는지 알고 싶다거나 커뮤니티와의 친목을 통해 만족감을 얻으려 하는 것처럼 말이죠. 만약 아무것도 생각이 나지 않는다면 스스로에게 이런 질문들을 던져보세요. “오늘은 어떻게 하면 나 자신한테 자랑스러워질 수 있을까?” 또는 “어떤 단점을 고칠까?” 이렇게 하면 당신의 행동과 그 이유에 대해 더 깊게 생각할 수 있도록 도와줍니다.
당신의 목적의식을 찾게 되면 “복잡한 일상 생활을 시작하기 전 매일 아침마다 목적의식을 생각하고 되새기세요.”라고 아프레모우 박사는 말합니다. “자신의 삶의 목표를 달성하는 것과 그 과정들을 머릿속으로 그려보세요.” 그리고 눈에 띄는 곳에 아버지로부터 받은 축하 카드나 포스트잇 메모지와 같은 작은 리마인드 요소를 놓아두고, 이런 요소들이 당신에게 어떤 느낌을 주는지 되새겨보세요. 이러한 메시지를 보는 것만으로도 당신이 평생 목표를 향해 나아갈 수 있는 건강한 습관을 만들고 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 데틀링은 말합니다.
잃어버린 목적의식을 되찾는 방법
01 당황하지 마세요.
강한 목적의식을 갖고 있어도, 인간이라면 며칠 동안 우울하거나 좌절, 낙담할 수 있습니다. 모든 결정들이 완전히 좋거나, 완전히 나쁘지 않다는 것을 명심하세요. 때때로 구직 사이트를 본 다음 날에는 하루 정도 휴식을 취하고, 운동하는 대신 낮잠을 자야 할 수도 있습니다. “부정적인 감정에 빠져들지 말고, 스스로 인식하는 것이 무엇보다 중요합니다.”라고 아프레모우는 말합니다.
02 다른 사람으로부터 배우세요.
가끔 허탈한 감정들이 심하게 몰려오면, 당신은 목적의식을 잃어버렸을지도 모릅니다. 그럴 땐 목적의식을 되찾거나 새로운 목적의식을 발견할 수 있도록, 영감을 얻기 위해 떠나보세요. 믿을 수 있는 친구, 가족, 상담사, 코치 또는 팀 동료에게 그들의 목적의식에 대해 물어보세요. 감동적인 영화를 보거나 당신이 존경하는 사람들의 전기를 읽어보세요. “다른 사람들이 자신의 목적의식을 잃거나 정말 어려운 상황에 처했을 때 어떻게 행동했는지 알아보세요.”라고 아프레모우는 말합니다. “사람들이 각자 다른 시기에, 다른 것에 의해 동기 부여를 받았다는 것을 알게 될 것입니다. 지금 당신이 처한 환경과 비슷한 사례를 찾아보고, 당신이 다시 정상 궤도에 오를 수 있도록 이러한 것들을 참조해보세요.”
03 자신의 내면을 다시 들여다보세요
처음 직면했던 어려운 문제들을 다시 살펴보라고 데틀링은 말합니다. 그리고 몇 가지 질문을 더 생각해보세요. “내가 가장 중요하게 여기는 것과 그 이유는 무엇일까? 그리고 미래에는 어떤 모습일까?” 그런 다음 이것들을 잊지 않도록 생각을 적어두세요.
04 첫걸음부터 시작하세요.
만약 당신이 아무것도 할 수 없다고 느낀다면, 다음 한 가지 행동에 대해 생각해보세요. 이 방법은 요리를 위해 베이킹 책을 주문하듯 당신을 앞으로 나아가게 하는 작은 시작이 될 수 있습니다. “대부분의 경우, 일단 첫발을 내디디면 다음 행동은 자연스럽게 따라옵니다. 자신이 두려워하는 영역을 벗어나는 행동을 할 때, 그 순간 당신은 자제력을 되찾고, 자신감을 얻게 됩니다.”라고 데틀링은 말합니다. 그동안의 행동들을 한번 되돌아보세요. 당신이 내리는 결정이 당신의 목적의식과 얼마나 밀접한 관련이 있나요? 그게 아니라면, 그 과정부터 고쳐나갈 수 있습니다.
마지막으로, 명심해야 할 게 있습니다. 목적의식을 갖고 있다고 해서 인생의 모든 일들이 갑자기 쉬워지는 것은 아닙니다. ""열심히 일하는 것은 언제나 힘듭니다. 하지만 자신의 목적의식을 아는 것은 일의 고단함과 도전에서 만날 수 있는 역경들을 이겨내는 데 도와줍니다.""라고 아프레모우는 말합니다. ""또한 '실패'를 학습의 기회로 보는 데 도움을 주어, 발전하는 것을 멈추거나 포기하는 대신 더 나은 선택을 하는 데 도움을 줄 것입니다."" 이것이야말로 목적의식의 위대함입니다. 심지어 가장 힘든 순간에도, 더 나은 당신을 향해 나아가도록 도움을 줄 수 있습니다.