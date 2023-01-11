동기부여를 위한 목적의식

01 당황하지 마세요.

강한 목적의식을 갖고 있어도, 인간이라면 며칠 동안 우울하거나 좌절, 낙담할 수 있습니다. 모든 결정들이 완전히 좋거나, 완전히 나쁘지 않다는 것을 명심하세요. 때때로 구직 사이트를 본 다음 날에는 하루 정도 휴식을 취하고, 운동하는 대신 낮잠을 자야 할 수도 있습니다. “부정적인 감정에 빠져들지 말고, 스스로 인식하는 것이 무엇보다 중요합니다.”라고 아프레모우는 말합니다.



02 다른 사람으로부터 배우세요.

가끔 허탈한 감정들이 심하게 몰려오면, 당신은 목적의식을 잃어버렸을지도 모릅니다. 그럴 땐 목적의식을 되찾거나 새로운 목적의식을 발견할 수 있도록, 영감을 얻기 위해 떠나보세요. 믿을 수 있는 친구, 가족, 상담사, 코치 또는 팀 동료에게 그들의 목적의식에 대해 물어보세요. 감동적인 영화를 보거나 당신이 존경하는 사람들의 전기를 읽어보세요. “다른 사람들이 자신의 목적의식을 잃거나 정말 어려운 상황에 처했을 때 어떻게 행동했는지 알아보세요.”라고 아프레모우는 말합니다. “사람들이 각자 다른 시기에, 다른 것에 의해 동기 부여를 받았다는 것을 알게 될 것입니다. 지금 당신이 처한 환경과 비슷한 사례를 찾아보고, 당신이 다시 정상 궤도에 오를 수 있도록 이러한 것들을 참조해보세요.”



03 자신의 내면을 다시 들여다보세요

처음 직면했던 어려운 문제들을 다시 살펴보라고 데틀링은 말합니다. 그리고 몇 가지 질문을 더 생각해보세요. “내가 가장 중요하게 여기는 것과 그 이유는 무엇일까? 그리고 미래에는 어떤 모습일까?” 그런 다음 이것들을 잊지 않도록 생각을 적어두세요.



04 첫걸음부터 시작하세요.

만약 당신이 아무것도 할 수 없다고 느낀다면, 다음 한 가지 행동에 대해 생각해보세요. 이 방법은 요리를 위해 베이킹 책을 주문하듯 당신을 앞으로 나아가게 하는 작은 시작이 될 수 있습니다. “대부분의 경우, 일단 첫발을 내디디면 다음 행동은 자연스럽게 따라옵니다. 자신이 두려워하는 영역을 벗어나는 행동을 할 때, 그 순간 당신은 자제력을 되찾고, 자신감을 얻게 됩니다.”라고 데틀링은 말합니다. 그동안의 행동들을 한번 되돌아보세요. 당신이 내리는 결정이 당신의 목적의식과 얼마나 밀접한 관련이 있나요? 그게 아니라면, 그 과정부터 고쳐나갈 수 있습니다.

마지막으로, 명심해야 할 게 있습니다. 목적의식을 갖고 있다고 해서 인생의 모든 일들이 갑자기 쉬워지는 것은 아닙니다. ""열심히 일하는 것은 언제나 힘듭니다. 하지만 자신의 목적의식을 아는 것은 일의 고단함과 도전에서 만날 수 있는 역경들을 이겨내는 데 도와줍니다.""라고 아프레모우는 말합니다. ""또한 '실패'를 학습의 기회로 보는 데 도움을 주어, 발전하는 것을 멈추거나 포기하는 대신 더 나은 선택을 하는 데 도움을 줄 것입니다."" 이것이야말로 목적의식의 위대함입니다. 심지어 가장 힘든 순간에도, 더 나은 당신을 향해 나아가도록 도움을 줄 수 있습니다.