트레이닝화 vs 러닝화: 어떤 차이가 있을까요?
구매 가이드
러닝화와 트레이닝화는 각기 다른 움직임에 최적화되어 있습니다. 그 차이를 이해하는 것은 각 운동에서 최상의 퍼포먼스를 발휘하는 데 필수적입니다.
러닝을 하든, 피트니스 센터에서 운동하든, 당신의 노력과 컨디션을 뒷받침해 줄 최적의 장비가 필요합니다. 하지만 수많은 운동화 중에서 어떤 신발이 가장 적합한지 고르는 것은 쉽지 않습니다.
운동하러 나설 때, 무심코 가장 편한 스니커즈를 고를 수 있습니다. 하지만 운동에 맞지 않는 신발은 오히려 부상의 원인이 될 수 있습니다. 러닝화는 장거리 러닝에 적합한 쿠션감을, 트레이닝화는 다양한 움직임을 소화할 수 있는 지지력을 제공합니다. 운동을 하기 전, 어떤 신발이 맞을지 지금 확인해 보세요.
러닝화란 무엇일까요?
러닝은 몸과 마음을 단련하는 최고의 방법입니다. 하지만 반복적인 충격은 부상으로 이어질 수 있어, 러닝화 선택이 중요합니다. 러닝화는 가볍고, 충격 흡수와 앞 방향 추진력을 제공하도록 디자인되어 도로나 트랙 위에서도 탁월한 움직임을 선사합니다. 미드솔 쿠셔닝과 아치 지지력이 강화되어, 스트레스성 골절 등 과사용 부상을 예방하는 데 해결책이 될 수 있습니다.
러닝화가 필요한 순간
러닝화는 이름 그대로 달리기를 위해 디자인된 신발입니다. 달릴 때는 러닝화를 신는 것이 가장 좋으며, 발의 부담을 덜어주고 러닝을 더 안정감 있게 고정해 줍니다. 예외적으로 웨이트 트레이닝 전, 러닝머신에서 1마일(약 1.6km) 미만의 짧은 거리만 뛰는 경우라면 크로스 트레이닝화를 신어도 괜찮습니다. 도로나 러닝머신에서 장거리를 뛸 땐 가볍고 반응성이 뛰어난 로드 러닝화를, 야외 러닝에는 지형 보호 기능이 있는 트레일 러닝화를 선택해 보세요.
러닝화를 고르기 전에 알아두면 좋은 포인트
- 편안함과 착화감: 러닝화를 고를 땐 하루가 끝난 저녁 시간대에, 평소 신는 흡수 기능의 러닝 양말을 착용한 상태로 신어 보세요. 발가락은 자유롭게 움직일 수 있어야 하고, 뒤꿈치는 미끄러지지 않고 안정감 있게 잡아줘야 합니다. 길들일 필요 없이 처음부터 편안한 러닝화를 고르는 것이 중요합니다.
- 쿠셔닝과 반응성: 장거리 러닝에는 쿠셔닝이 뛰어난 미드솔을 갖춘 러닝화를 선택해 보세요. 나이키 줌 쿠셔닝 시스템은 충격을 효과적으로 흡수하고, 몸에 전달되는 부담을 덜어줍니다.
- 가벼운 착화감: 러닝화는 달리는 내내 가볍게 느껴져야 합니다. 필요한 부분에는 쿠셔닝을 충분히 유지하면서도, 전체적으로는 가볍게 디자인된 신발을 선택해 보세요.
- 접지력과 보호 기능: 트레일 러닝을 할 땐 깊은 돌기와 내구성 높은 갑피를 갖춘 신발이 필요합니다.
- 적절한 힐-토 드롭 (뒤꿈치와 앞꿈치 높이 차이): 일반적인 러닝화는 뒤꿈치 쿠셔닝이 더해져 뒤꿈치와 앞꿈치 드롭이 10mm 이상으로 디자인되는 경우가 많습니다. 뒤꿈치로 착지하는 러너에게 적합하지만, 중족부나 앞발로 착지하거나 무릎 통증이 있다면 낮은 드롭의 러닝화를 추천합니다.
크로스 트레이닝화란 무엇일까요?
트레이닝화는 빠른 방향 전환, 제자리 스쿼트, 측면 이동 등 다양한 움직임을 안정적으로 고정해 주도록 디자인되었습니다. 트레이닝화는 일반적으로 평평한 밑창과 뒤꿈치에서 앞꿈치까지의 낮은 드롭, 뛰어난 유연성이 특징이며, 움직임에 최적화된 지지력을 제공합니다. 나이키 에어 줌 슈퍼렙 2는 발 전체에 에너지를 고르게 분산시켜 좌우 움직임을 안정감 있게 고정하며, 메시 갑피가 발을 든든하게 잡아줍니다.
트레이닝화가 필요할 때
트레이닝화는 아래와 같은 다양한 활동에 적합합니다.
- 고강도 인터벌 트레이닝 (HIIT)
- 야외 트레이닝 부트캠프
- 웨이트 트레이닝
- 근력 강화 운동
- 점프 기반의 플라이오메트릭스
- 민첩성 훈련
- 농구, 배구, 테니스
- 에어로빅 수업
- 크로스핏
- 줌바 및 댄스 클래스
- 일부 요가 수업 (선택 사항)
트레이닝화를 고르기 전에 알아두면 좋은 팁
운동 스타일에 따라 최적의 트레이닝화는 달라질 수 있습니다. 아래 요소들을 고려하여 선택해 보세요.
- 편안함과 착화감: 발가락이 자유롭게 움직이고, 뒤꿈치가 미끄러지지 않으며, 발이 갑피를 과하게 늘리지 않는지 확인해 보세요. 길들이는 시간을 기다리기보단, 처음 신었을 때부터 편안한 착화감을 느낄 수 있는 신발을 선택하는 것이 좋습니다.
- 발 아치 지지력: 발 아치를 충분히 지지하는 쿠셔닝으로 안정감을 더해 보세요. 발목 염좌 등 부상 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 안정성: 폭 넓고 단단한 아웃솔이 좌우 움직임에도 발을 안정감 있게 고정해 줍니다.
- 단단한 뒤꿈치 지지력: 웨이트 트레이닝 시 발목의 안정감을 높여줍니다.
- 내구성과 지지력 있는 갑피: 움직임에 흔들림 없이, 발을 단단히 보호해 줍니다.
Running Shoes and Training Shoes: Compared
러닝화와 트레이닝화, 무엇이 다를까요?
러닝화
- 앞으로 나아가는 추진력
- 풍부한 미드솔 쿠셔닝
- 높은 힐-토 드롭
- 더욱 가볍고 통기성 좋은 디자인
트레이닝화
- 다양한 움직임에도 안정적인 지지력
- 단단한 뒤꿈치 쿠셔닝
- 낮은 힐-토 드롭
- 강한 내구성
Running Shoes
- Support forward movement
- More midsole cushioning
- Higher heel-toe drop
- More lightweight and breathable
Training Shoes
- Support multidirectional movement
- Firm heel cushioning
- Lower heel-toe drop
- More durable
자주 묻는 질문
트레이닝화, 러닝에도 적합할까요?
1마일(약 1.6km) 이상 달릴 계획이라면 트레이닝화를 러닝용으로 신는 것은 권장되지 않습니다. 트레이닝화는 러닝화보다 무겁고 쿠셔닝이 부족해 발에 가해지는 충격을 제대로 흡수하지 못합니다. 이에 따라 족저근막염 등 부상의 위험이 커질 수 있습니다.
러닝화, 트레이닝용으로 신어도 될까요?
러닝화는 좌우 움직임에 필요한 안정성과 지지력이 부족하므로 피트니스 센터에서 트레이닝용으로 신는 것은 권장되지 않습니다. 특히 측면 이동이 많은 플라이오메트릭 동작을 러닝화로 수행하면 부상 위험이 커질 수 있습니다.
걷기에는 러닝화와 트레이닝화, 어떤 선택이 더 적합할까요?
러닝화는 장거리 걷기에서 트레이닝화보다 더 뛰어난 지지력과 쿠셔닝을 제공합니다. 가벼운 산책이라면 편안한 신발이면 충분하지만, 경보나 마라톤 걷기, 하이킹 같은 장거리 활동에는 러닝화가 더 적합합니다.
HIIT에는 트레이닝화와 러닝화, 어떤 선택이 더 적합할까요?
고강도 인터벌 트레이닝(HIIT)은 여러 방향으로 빠르게 움직이거나 점프 동작이 많은 운동입니다. 트레이닝화는 측면 이동과 착지 시 발을 안정적으로 지지해 주기 때문에, 러닝화보다 HIIT에 훨씬 적합합니다.