트레이닝화 vs 러닝화: 어떤 차이가 있을까요?

러닝을 하든, 피트니스 센터에서 운동하든, 당신의 노력과 컨디션을 뒷받침해 줄 최적의 장비가 필요합니다. 하지만 수많은 운동화 중에서 어떤 신발이 가장 적합한지 고르는 것은 쉽지 않습니다.

운동하러 나설 때, 무심코 가장 편한 스니커즈를 고를 수 있습니다. 하지만 운동에 맞지 않는 신발은 오히려 부상의 원인이 될 수 있습니다. 러닝화는 장거리 러닝에 적합한 쿠션감을, 트레이닝화는 다양한 움직임을 소화할 수 있는 지지력을 제공합니다. 운동을 하기 전, 어떤 신발이 맞을지 지금 확인해 보세요.