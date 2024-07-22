나에게 꼭 맞는 러닝화를 찾는 방법

러닝화에서 고려해야 할 필수적인 기능에 대해 소개합니다.



달리는 지면

나이키 러닝화 제품 라인 매니저인 앤드류 범발로는 달리는 지면에 따라 알맞은 러닝화를 선택해야 한다고 조언합니다. 장거리 트랙, 도로, 또는 러닝머신에서 달릴 때는 내구성과 쿠션감이 뛰어난 로드 러닝화를 선택해 보세요. 거친 지면에서 달리는 경우라면 탁월한 접지력과 내구성을 선사하는 트레일 러닝화를 선택하는 것이 좋습니다. 속도를 높이기 위해 특화된 레이싱화는 가볍지만 충격 흡수 기능과 내구성은 떨어집니다.

발뒤꿈치와 앞발 쿠셔닝

범발로는 “나이키 러닝 라인의 모든 러닝화는 앞발과 뒤꿈치 전체에 쿠셔닝을 제공합니다.”라고 말합니다. 뒤꿈치 쿠셔닝은 편안함을 제공할 뿐만 아니라 뒤꿈치에 가해지는 충격을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 달리는 동안 발 앞부분이 뒤꿈치보다 더 많은 충격을 흡수하기 때문에 앞발의 쿠셔닝은 매우 중요합니다. 충격 흡수와 편안함, 에너지 반환력과 탄력성을 위해 반응성이 뛰어난 쿠셔닝을 선택해 보세요.

나이키 로드 러닝화의 쿠셔닝은 반응형, 극대화형, 지지형의 세 가지 카테고리로 나뉩니다. 범발로는 자신의 필요에 맞는 쿠셔닝의 로드 러닝화를 선택하는 것이 중요하다고 말합니다. 반응형 쿠셔닝은 에너지 반환력에 중점에 두고, 극대화형 쿠셔닝은 편안함을, 지지형 쿠셔닝은 안정성을 강조합니다. 과도한 내전형 동작이 생기거나 골관절염과 같은 발에 질환이 있는 경우라면 지지력이 있는 쿠셔닝을 선택해 보세요.