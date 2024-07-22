나에게 꼭 맞는 러닝화를 찾는 방법
구매 가이드
나이키 러닝화로 힘찬 러닝을 즐겨 보세요.
올바른 러닝화와 함께 달리면 러닝이 한결 쉬워집니다. 이상적인 러닝화는 발을 보호해 주고, 지지력과 충격 흡수 및 에너지 반환력을 통해 퍼포먼스를 향상하며, 부상의 위험을 방지해 줍니다. 나이키 구매 가이드와 함께 러닝화의 세부 기능과 우선순위로 고려해야 할 필수적인 기능을 살펴보고, 편안함과 착용감이 뛰어난 러닝화를 선택해 보세요.
러닝화의 기능 알아보기
러닝화의 세부 기능을 살펴볼 때는 발가락, 발, 발목의 편안함에 중점을 둡니다. 미끄럽거나 지나치게 조이는 느낌이 드는 러닝화는 피하는 것이 좋습니다.
- 갑피: 러닝화의 윗부분은 가볍고 통기성이 뛰어나야 하며, 마찰이나 주름, 조이는 느낌이 없어야 합니다.
- 토박스: 발가락을 편안하게 구부리고 펼칠 수 있을 만큼 충분히 여유로운 공간이 있어야 합니다.
- 안장: 신발 끈 아래에 위치한 안장은 발을 제자리에 고정하는 데 도움을 줍니다.
- 힐 드롭 (힐 카운터): 뒤꿈치 안의 단단한 소재가 뒤꿈치의 중심을 잡아주고 고정하는 데 도움을 줍니다. 지지력이 뛰어난 러닝화에서 확인해 보세요.
- 삭라이너 (깔창): 탈부착할 수 있는 부드러운 폼 소재가 쿠셔닝을 선사하고 발바닥을 지지해 줍니다.
- 발목 칼라: 뒤꿈치를 제자리에 고정하고 발목을 지지해 줍니다.
- 밑창: 뛰어난 내구성과 안정적인 접지력을 선사합니다.
- 중창: 아웃솔과 갑피 사이의 폼 층이 충격을 완화하고 안정감을 제공하며 자연스러운 보폭을 이끌어 줍니다.
필수 기능
러닝화에서 고려해야 할 필수적인 기능에 대해 소개합니다.
달리는 지면
나이키 러닝화 제품 라인 매니저인 앤드류 범발로는 달리는 지면에 따라 알맞은 러닝화를 선택해야 한다고 조언합니다. 장거리 트랙, 도로, 또는 러닝머신에서 달릴 때는 내구성과 쿠션감이 뛰어난 로드 러닝화를 선택해 보세요. 거친 지면에서 달리는 경우라면 탁월한 접지력과 내구성을 선사하는 트레일 러닝화를 선택하는 것이 좋습니다. 속도를 높이기 위해 특화된 레이싱화는 가볍지만 충격 흡수 기능과 내구성은 떨어집니다.
발뒤꿈치와 앞발 쿠셔닝
범발로는 “나이키 러닝 라인의 모든 러닝화는 앞발과 뒤꿈치 전체에 쿠셔닝을 제공합니다.”라고 말합니다. 뒤꿈치 쿠셔닝은 편안함을 제공할 뿐만 아니라 뒤꿈치에 가해지는 충격을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 달리는 동안 발 앞부분이 뒤꿈치보다 더 많은 충격을 흡수하기 때문에 앞발의 쿠셔닝은 매우 중요합니다. 충격 흡수와 편안함, 에너지 반환력과 탄력성을 위해 반응성이 뛰어난 쿠셔닝을 선택해 보세요.
나이키 로드 러닝화의 쿠셔닝은 반응형, 극대화형, 지지형의 세 가지 카테고리로 나뉩니다. 범발로는 자신의 필요에 맞는 쿠셔닝의 로드 러닝화를 선택하는 것이 중요하다고 말합니다. 반응형 쿠셔닝은 에너지 반환력에 중점에 두고, 극대화형 쿠셔닝은 편안함을, 지지형 쿠셔닝은 안정성을 강조합니다. 과도한 내전형 동작이 생기거나 골관절염과 같은 발에 질환이 있는 경우라면 지지력이 있는 쿠셔닝을 선택해 보세요.
알맞은 사이즈를 찾는 방법
범발로는 “러닝화는 엄지발가락과 신발 끝 사이에 엄지손가락 너비 정도의 여유가 있는 사이즈가 적절합니다.”라고 말합니다. 다만, “각 러너마다 선호하는 사이즈가 조금씩 다를 수 있습니다.”라고 덧붙입니다.
어떤 러닝화를 선택해야 할까요?
로드 러닝과 트레일 러닝을 위해 범발로가 추천하는 러닝화를 만나 보세요. 특히 로드 러닝화를 구매할 때 범발로의 추천을 참고해 보세요.
로드 러닝화
- 반응성이 뛰어난 쿠셔닝의 로드 러닝화: 나이키 페가수스 41
- 극대화된 쿠셔닝의 로드 러닝화: 나이키 보메로 17
- 지지력이 뛰어난 쿠셔닝의 로드 러닝화: 나이키 스트럭처 25
트레일 러닝화
- 거칠고 험난한 지형을 견디는 트레일 러닝화: 나이키 제가마 2
- 비교적 평탄한 지형을 위한 트레일 러닝화: 나이키 페가수스 트레일 5
자주 하는 질문
부상을 방지하기 위해 러닝화에서 가장 중요한 기능은 무엇인가요?
러너들을 관찰하여 수집한 데이터를 바탕으로 나이키 스포츠 연구소의 과학자들은 부상을 방지하기 위해 러닝화에서 편안함과 쿠셔닝이 가장 중요하다는 사실을 발견했습니다. 쿠셔닝의 정도는 개인의 선호도에 따라 달라집니다.
러닝화 구매 전 꼭 확인할 부분이 있을까요?
- 미국 국립보건원에 따르면 발은 하루 종일 붓기 때문에, 오후나 저녁에 신어볼 것을 권장합니다. 아침에 잘 맞았던 신발이 몇 시간 후에는 지나치게 조이는 느낌이 들 수 있기 때문입니다.
- 러닝용 양말과 깔창을 착용하고 러닝화가 잘 맞는지 확인해 보세요.
- 여러 켤레의 러닝화를 착용하고 매장 안에서 걸어보며 테스트해 보세요.
- 마지막으로 러닝화가 지나치게 타이트하지 않은지 확인해 보세요. 지나치게 타이트한 러닝화는 발톱이 빠지거나 검게 변할 수 있습니다.
러닝화는 얼마나 자주 교체해야 하나요?
일반적으로 약 480~800km를 달렸다면 러닝화를 교체하는 것이 좋습니다. 러닝화를 구입한 날짜를 달력에 적어두면 교체 시기를 확인하는 데 도움이 됩니다.
글: 디나 체니