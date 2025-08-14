올바른 러닝화 사이즈를 고르는 방법

러너마다 선호하는 러닝화가 다른 것처럼, 어떤 핏이 잘 맞는지도 모두 다릅니다. 나이키 러닝 코치 리디아 오도넬은 정해진 정답은 없으며, 발이 편안하다고 느끼는 것이 가장 중요하다고 말합니다.

리디아 코치는 “러닝화 핏은 철저히 개인의 취향이에요. 발가락이 자유롭게 움직일 수 있는 여유로운 느낌을 선호하는 러너도 있고, 발을 단단히 잡아주는 안정감을 선호하는 경우도 있죠. 자신에게 딱 맞는 밸런스를 찾는 데 시간이 걸릴 수도 있지만, 가장 먼저 ‘편안하다’는 기준이 무엇인지 아는 것이 중요해요.”라고 조언합니다.

올바른 러닝화 핏을 찾고 있다면, 나이키 러닝 전문가와 코치들의 조언이 도움이 될 것입니다.