올바른 러닝화 사이즈를 고르는 방법
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나에게 꼭 맞는 러닝화가 어떤 것인지 궁금하신가요? 나이키 러닝 전문가들이 알려주는 노하우를 확인해 보세요.
러너마다 선호하는 러닝화가 다른 것처럼, 어떤 핏이 잘 맞는지도 모두 다릅니다. 나이키 러닝 코치 리디아 오도넬은 정해진 정답은 없으며, 발이 편안하다고 느끼는 것이 가장 중요하다고 말합니다.
리디아 코치는 “러닝화 핏은 철저히 개인의 취향이에요. 발가락이 자유롭게 움직일 수 있는 여유로운 느낌을 선호하는 러너도 있고, 발을 단단히 잡아주는 안정감을 선호하는 경우도 있죠. 자신에게 딱 맞는 밸런스를 찾는 데 시간이 걸릴 수도 있지만, 가장 먼저 ‘편안하다’는 기준이 무엇인지 아는 것이 중요해요.”라고 조언합니다.
올바른 러닝화 핏을 찾고 있다면, 나이키 러닝 전문가와 코치들의 조언이 도움이 될 것입니다.
이상적인 러닝화 핏은 어떤 건가요?
역시 개인의 취향이 가장 중요하지만, 스피드 러닝을 할 때와 장거리를 뛸 때, 도로나 트레일 중 어디에서 달리느냐에 따라 선호하는 핏이 달라질 수 있습니다.
나이키 러닝 코치 데이브 리들리는 "러닝 목적에 맞는 신발을 선택하는 것이 정말 중요해요. 이상적인 러닝화란 최고의 편안함을 제공해서 오로지 달리기에만 집중할 수 있게 해주는 신발입니다. 그래서 저는 스피드 러닝을 할 때는 강력하고 탄력적인 느낌을 선호하고, 이지 러닝을 할 때는 부드러우면서도 반응이 좋은 느낌을 좋아해요."라고 설명합니다.
한 사이즈 큰 러닝화를 선택하는게 맞을까요?
평소 신는 신발보다 러닝화를 한 사이즈 크게 신는 게 좋다는 말을 들어본 적 있다면, 꼭 틀린 말은 아닙니다. 리들리는 “러닝 할 때 착지 순간마다 다리와 발에 강한 충격이 가해지면서 발이 평평해지고 발가락이 벌어지게 돼요. 이런 움직임을 고려하면, 자유로운 발 움직임을 위해 러닝화는 평소보다 살짝 여유 있는 사이즈로 고르는 것이 좋습니다.”라고 설명합니다.
리디아 오도넬은 너무 큰 신발을 고르는 건 피해야 한다고 강조합니다. “발 앞부분이 너무 헐렁하면, 불필요한 무게를 짊어지게 되어 오히려 달리기 속도가 느려질 수 있어요.”라고 말합니다.
얼마나 여유 있게 핏의 러닝화를 신어야 하나요?
이상적인 러닝화는 너무 조이지도, 너무 헐겁지도 않은 완벽한 균형을 갖춘 핏입니다. 리들리 코치는 “신발이 너무 타이트하면 혈액순환이 막혀 발이 아프고, 반대로 너무 헐렁하면 안정감이 부족해 자신 있게 뛸 수 없어요.”라며, 발의 어느 부위도 과도하게 압박받지 않는 핏을 찾는 것이 중요하다고 강조합니다.
나에게 맞는 발 사이즈를 어떻게 측정하나요?
러닝화 핏이 취향의 차이라 하더라도, 실제 발 사이즈와 크게 차이 나는 신발은 피하는 게 좋습니다. 나이키 러닝 풋웨어 제품 라인 매니저 앤드류 범발로프는 “발 사이즈는 시간이 지나며 바뀔 수 있어요. 정확한 사이즈를 잘 모르겠다면 나이키 매장이나 전문 판매점에서 피팅을 받아보는 걸 추천합니다.”라고 말합니다.
범발로프는 “매장에서는 브라녹 측정기를 사용해 발 사이즈를 정확히 재어드립니다.”라고 말합니다. 이후에는 여러 제품을 신어보며 가장 편안한 핏을 직접 선택하면 됩니다.
하지만 다행히도 리들리는 “나이키 러닝화는 표준 사이즈에 맞춰 설계되어 있어요. 한 번 본인에게 가장 잘 맞는 사이즈를 찾으면, 다른 모델을 고를 때도 동일한 사이즈를 선택하시면 됩니다.”라고 말합니다.
나에게 꼭 맞는 핏을 어떻게 찾나요?
범발로프는 “러닝화는 정 사이즈로 착용하되, 엄지발가락 끝과 신발 앞코 사이에 엄지손가락 한 마디 정도의 여유가 있어야 합니다.”라고 말합니다. 오도넬은 “좀 더 타이트한 핏을 선호한다면 발가락이 앞코에 닿아도 괜찮지만, 발가락이 구부러지거나 말리는 건 피해야 해요. 발 모양이 틀어지면 부상으로 이어질 수 있습니다.”라고 덧붙입니다.
신발 핏을 확인하는 간단한 방법도 있습니다. 리들리 코치는 “신발을 신은 상태에서 한 발을 바닥에 평평하게 두고 무릎을 살짝 굽혀 보세요. 이때 뒤꿈치와 신발 사이에 손가락 1개에서 1개 반 정도가 들어간다면 적당한 핏입니다.”라고 설명합니다. 참고로 양발 크기가 조금씩 다른 것은 매우 흔한 일이기 때문에, 이를 고려해 사이즈를 선택해야 할 수도 있습니다.
글: 카일리 길버트