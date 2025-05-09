러닝의 새로운 지평을 여는 나이키 페가수스 프리미엄

제는 자신의 아이디어를 팀원들에게 공유한 뒤, 천천히 프로토타입 제작에 들어갔습니다. 한 번의 성공이 단순한 우연이 아니라는 것을 증명해야 했기 때문입니다. 다음 단계에서는 3D 프린팅을 활용해 열전달을 정교하게 제어하고, 보다 일관된 형태를 구현했습니다. 이제 더 이상 유리병은 필요하지 않았습니다.

연구팀은 에어 유닛의 모양을 성공적으로 성형할 수 있다는 증거를 확보했지만, 그것이 실제 러닝화에 그대로 적용된다는 보장은 없었습니다. 나이키 스포츠 연구소는 프로젝트를 본격화했고, 이노베이션 연구소의 연구원들은 새로운 에어 줌 유닛으로 세련된 디자인부터 실험적인 형태까지 총 35가지 운동화 실루엣을 개발했습니다.

챔버스는 "제한이 없었던 초기 단계에서는 며칠 만에 수십 가지의 아이디어가 쏟아졌습니다. 그 아이디어를 바탕으로 몇 주에 걸쳐 프로토타입을 만들고, 내부 시착과 피드백을 반복하며 가능성을 좁혀갔습니다"라고 설명합니다.

그 시점에서 팀은 4가지 실루엣으로 선택지를 좁힌 뒤, 러너들에게 직접 자문을 구했습니다. 그 결과, 러너들이 팀의 프로젝트의 방향성과 철학에 깊이 공감하고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다.

챔버스는 “그 공감이 팀원들에게 원동력을 주었고 우리는 아이디어를 더 치밀하게 다듬기 시작했습니다”라고 말했습니다.

몇 개월 뒤, 같은 러너들이 각 단계마다 적극적으로 참여하며 이노베이션 연구소 팀원들의 자신감과 기대감은 점차 커져갔습니다. 그리고 모두가 지금, 무언가 완전히 새로운 변화가 시작되고 있다는 것을 느꼈습니다.

결국 개발팀은 엔지니어드 메시 갑피, 발아래 겹겹이 쌓인 줌X 폼 미드솔, 중간에 삽입된 에어 줌 유닛, 그리고 뒤꿈치에 리액트X 폼을 적용하기로 선택했습니다.

챔버스는 "리액트X는 에어 줌 유닛 아래에서 안정감과 반응성을 동시에 제공하며, 그 위에 전체 길이로 적용된 줌X 폼은 체중과 무관하게 발뒤꿈치부터 발끝까지 뛰어난 에너지 반환을 만들어 냅니다"라고 설명합니다.