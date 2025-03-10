2025년 나이키 에어맥스 데이: 에어맥스 Dn8 소개
제품 소식
에어맥스 데이를 맞아 에어맥스 제품군의 최신 모델에 대해 자세히 알아보세요.
주요 정보
- 3월 26일은 나이키 에어의 연례 기념일인 에어맥스 데이입니다.
- 나이키는 에어맥스 Dn8으로 에어 기술의 미래를 선보이며 2025년 에어맥스 데이를 기념합니다.
- 나이키 에어맥스 Dn8은 2025년 3월 6일 NIKE.COM과 나이키 매장에서 성인 및 유소년 사이즈로 출시되며, 새로운 컬러웨이는 3월 26일에 출시될 예정입니다.
- 나이키 에어맥스 Dn8은 온 가족을 위한 사이즈로 출시됩니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
함께 살아 숨 쉬는 추억
에어맥스 데이는 단순히 신발을 넘어, 그 속에 담긴 이야기를 기념하는 날입니다.
2014년부터 이어진 에어맥스 데이는 수많은 추억과 순간들, 그리고 여러 세대에 영향을 끼친 아이코닉한 스타일을 기리는 날로, 에어맥스가 신발 마니아들의 삶에 미친 영향을 조명하는 시간으로 자리 잡았습니다. 아울러 나이키는 거의 매년 새로운 혁신을 거듭하며 에어맥스의 아이코닉한 유산을 고스란히 간직하는 동시에 미래로 이끌고 있습니다.
2025년에 모두의 시선을 집중시킬 주인공은 에어맥스 Dn8입니다. 잊을 수 없는 밤을 생생하게 떠올릴 때도, 소중한 추억을 새롭게 쌓아갈 때도, 에어맥스 Dn8이 그 특별한 순간을 함께합니다.
나이키 혁신가들은 에어맥스의 다음 버전을 설계할 때, 퍼포먼스와 실용성을 모두 갖춰 최고의 기량을 발휘할 수 있게 해주는 신발을 만들고자 했습니다.
Dn8은 팀원들이 길 건너편에서도 알아볼 수 있을 만큼 강렬하고, 첫 데이트 때 자신감을 북돋우며, 늦은 밤 지하철을 타고 집으로 돌아가는 길에도 시선을 사로잡을 신발입니다. Dn8의 생동감 넘치는 컬러와 투명 에어 포켓은 옆면과 밑창 어느 각도에서 보아도 눈길을 끕니다.
남성 스포츠웨어의 수석 디자이너인 조나단 코세닉은 이렇게 말합니다. "우리가 좋아하는 클래식 에어맥스 모델이 그토록 사랑받는 이유가 무엇인지 계속 고민했습니다. 에어맥스는 언제든지 착용할 수 있고, 하루 종일 어떤 상황에서도 기대치를 뛰어넘는 신발이죠."
Dn8은 단순히 과거를 기리는 것이 아니라, 다음 세대를 위한 추억을 만드는 신발입니다. 나이트라이프의 활기찬 에너지, 도시 환경, 자기표현에서 영감을 받은 Dn8의 눈에 띄는 컬러와 디자인은 오늘날의 문화를 있는 그대로 보여줍니다.
신발 옆면을 가로지르는 사선 디자인은 느낌표를 떠올리게 하고, 핵심적인 혁신 기술인 에어 포켓이 느낌표의 점처럼 보입니다. 앞으로 향하는 사선 디자인은 움직임을 연상시키며 스피드와 추진력을 시각적으로 표현하여 신발의 역동적인 느낌을 뚜렷하게 보여줍니다. 대담한 네온 색조와 생동감 넘치는 액센트는 클럽의 조명을 연상시킵니다.
에어맥스는 처음 출시된 이래로 그 역동적인 컬러로 전 세대에 영향을 끼쳤으며, 그 자체로 개성을 표현할 수 있는 아이템이 되었습니다. 캐주얼하게 신든, 멋지게 차려입든, 어떤 스타일에도 어울리는 Dn8은 언제나 대담한 존재감을 한껏 발산하며 여러분을 돋보이게 합니다. Dn8은 2025년 봄 시즌 내내 14가지 컬러웨이로 출시되므로 자신만의 색깔로 스타일을 완성할 수 있습니다.
나이키가 끊임없이 추구하는 혁신은 Dn8의 핵심입니다. 에어맥스의 초창기 광고 문구인 '멈추지 않는 쿠셔닝'에 잘 나타나 있듯, 에어맥스의 근간은 퍼포먼스에 있으며 그 유산은 계속 이어지고 있습니다. 이중 압력 에어 유닛은 8개의 튜브를 통해 반응성과 탄력을 선사해 어떻게 움직여도 편안합니다.
"나이키 퍼포먼스 풋웨어의 기술력을 매일 함께할 수 있는 데일리 아이템으로 구현하여 보다 탄력 있는 감각을 선사합니다."
존 코세닉
수석 디자이너, 나이키 남성 스포츠웨어
여러분의 이야기는 여기서 시작됩니다
에어맥스는 수십 년간 규칙을 새롭게 쓰며 퍼포먼스 스니커즈를 넘어 문화의 아이콘으로 자리 잡았습니다. Dn8은 그 유산을 이어가며 여러분의 이야기를 담아냅니다. 단순한 스니커즈가 아닌, 삶의 일부로서 최고의 순간을 함께합니다.
이 신발을 신고 어디로 가실 건가요? 더 중요한 건, 이 신발이 여러분을 어디로 데려갈까요?
에어맥스 데이에 관한 마지막 추가 정보
1987년에 공식 출시된 에어맥스는 퍼포먼스와 문화 혁신의 상징이 되었습니다. 파리 퐁피두 센터에서 영감을 받은 투명 에어 유닛을 장착한 에어맥스 1은 스니커즈 디자인에 혁신을 일으킨 시발점이 되었으며, 이후 수십 년간 실험을 거듭하며 스니커즈의 새로운 가능성을 열어왔습니다. 에어맥스 Dn8은 이러한 전통을 이어가며 가능성의 한계를 뛰어넘는 동시에 에어의 DNA를 고스란히 담고 있습니다.
에어맥스 Dn8은 2025년 2월 6일 SNKRS를 통해 하이퍼 핑크 컬러웨이로 출시되었으며, 첫 번째 정규 컬러웨이는 2025년 3월 6일 전 세계 NIKE.COM을 통해 출시됩니다. 이후 몇 주 동안 남성, 여성, 키즈 컬러웨이가 추가로 출시될 예정입니다.
차세대 기술을 활용하여 최상의 편안함을 선사하는 동시에 특별한 순간을 함께할 실루엣을 갖춘 나이키 에어맥스 Dn8은 에어맥스의 유산을 계승하는 것은 물론, 그 미래를 향해 나아갑니다.