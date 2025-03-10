2025년 나이키 에어맥스 데이: 에어맥스 Dn8 소개

에어맥스 데이는 단순히 신발을 넘어, 그 속에 담긴 이야기를 기념하는 날입니다.

2014년부터 이어진 에어맥스 데이는 수많은 추억과 순간들, 그리고 여러 세대에 영향을 끼친 아이코닉한 스타일을 기리는 날로, 에어맥스가 신발 마니아들의 삶에 미친 영향을 조명하는 시간으로 자리 잡았습니다. 아울러 나이키는 거의 매년 새로운 혁신을 거듭하며 에어맥스의 아이코닉한 유산을 고스란히 간직하는 동시에 미래로 이끌고 있습니다.

2025년에 모두의 시선을 집중시킬 주인공은 에어맥스 Dn8입니다. 잊을 수 없는 밤을 생생하게 떠올릴 때도, 소중한 추억을 새롭게 쌓아갈 때도, 에어맥스 Dn8이 그 특별한 순간을 함께합니다.