나이키 스트럭처 26: 지지력, 안정감, 퍼포먼스의 새로운 정의
구매 가이드
새롭게 출시된 스트럭처 26은 향상된 지지 시스템으로 장거리 러너들에게 안정감과 자신감을 선사합니다.
주요 정보
- 중족부 지지 시스템: 러너를 위해 설계된 나이키의 안정성 기술이 향상된 지지력과 자신감을 선사합니다.
- 리액트X 쿠셔닝: 스트럭처 26에는 한층 부드러운 리액트X 폼 중창이 적용되었습니다.
- 신뢰로 쌓아온 역사: 스트럭처 26은 발 뒤꿈치에서 발가락까지의 부드러운 전환과 안정성을 위해 30년 전 탄생한 첫 스트럭처 모델의 철학을 바탕으로 진화해 왔습니다.
달릴 때 발목이 바깥쪽으로 돌아가는 걸 줄이고 싶다면, 스트럭처 26이 그 해답이 될 수 있습니다. 매일 잠깐씩 러닝 트레이닝을 하거나, 장거리 러닝을 준비할 때에도 스트럭처 26은 적합합니다. 스트럭처 26의 뛰어난 안정감과 쿠셔닝으로 이제 모든 러너가 러닝에만 집중할 수 있습니다.
향상된 안정감과 리액트X 폼 중창의 조합은 러닝 중 최고의 퍼포먼스를 이끌어내는 자신감을 줍니다.
나이키 러닝 제품 라인 매니저 애슐리 캠벨은 "나이키는 지지력을 필요로 하는 러너를 매우 중요하게 생각합니다. 스트럭처의 핵심은 러너와의 신뢰를 쌓고 일관성을 지키는 데 있죠. 단조롭고 딱딱해 보이던 카테고리에 에너지와 즐거움을 불어넣고 싶었습니다."라고 말합니다.
“스트럭처의 핵심은 러너와의 신뢰와 일관성을 지키는 것에 있죠. 지금까지 단조롭던 러닝화 시장에 에너지와 즐거움을 불어넣고 싶었어요.”
애슐리 캠벨
혁신을 멈추지 않는 스트럭처
스트럭처 25를 더욱 개선할 방법을 고민하던 나이키 디자인 팀은 기존의 폼을 나이키 최고의 쿠셔닝 플랫폼, 리액트X 폼으로 바꿀 수 있는 기회를 발견했습니다. 리액트X 폼은 부드러운 착화감은 물론, 이전 시리즈보다 발 뒤꿈치에서 발끝으로 이어지는 전환도 더 자연스럽게 만들어줍니다.
나이키 육상 선수이자 금메달리스트인 콜 하커는 “스트럭처 26에서 가장 마음에 드는 부분은 너무 푹신하지 않으면서도 편안하다는 점이에요. 편안함과 지지력이 완벽하게 조화를 이루어서 훈련 내내 안정적인 컨디션을 유지할 수 있어요.”라고 말합니다.
그러나 혁신은 여기서 멈추지 않습니다. 스트럭처 26의 핵심은 러너가 지면을 디딜 때 흔들림 없는 안정감을 제공하는 나이키의 중족부 지지 시스템입니다. 달릴 때 발이 과도하게 내전 되는 경향이 있는 러너에게 이 시스템이 특히 효과적입니다. 탁월한 안정감으로, 큰 노력 없이도 움직임이 부드럽게 전환됩니다.
스트럭처 26은 새로운 메쉬 갑피와 재해석된 밑창 디자인으로 러너에게 최적의 편안함과 퍼포먼스를 선사합니다. 갑피의 패딩을 강화하여 지지력을 유지하면서도 다양한 발 모양에도 적합합니다. 강한 충격이 가해지는 부분에 뛰어난 내구성과 업그레이드된 접지력도 확인해 보세요.
테스트로 완성되다
철저한 테스트 과정이 없었다면 스트럭처 26의 혁신은 단순한 아이디어에 그쳤을지도 모릅니다. 나이키 스포츠 연구소와의 긴밀한 협업을 통해 새로운 디자인은 실제 러닝 환경에서 그 성능을 검증할 수 있었습니다.
그 결과 스트럭처 26은 엘리트 운동선수부터 일상 러너까지 모두를 위한, 안정적이고 편안한 로드 러닝화로 완성되어 매일 이어지는 러닝 여정에서 러너의 자신감을 더욱 높여줍니다.
나이키 스트럭처 프랜차이즈는 나이키 로드 러닝화 라인업의 세 가지 카테고리 중 하나입니다. 나이키 스트럭처가 안정적인 러닝을 위한 지지력 중심의 쿠셔닝을 제공한다면, 나이키 보메로는 최상의 편안함을 위한 쿠셔닝을, 나이키 페가수스는 하루 종일 에너지를 반환하는 반응성 좋은 쿠셔닝을 제공합니다. 이 세 가지 러닝화 라인업은 달리는 거리나 환경에 관계없이 러너의 스타일에 따라 각기 다른 쿠셔닝 경험을 제공합니다.
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자주 묻는 질문
스트럭처 26은 이전 모델과 어떤 점이 달라졌나요?
스트럭처 26은 나이키의 대표적인 쿠셔닝 플랫폼 중 하나인 리액트X을 적용했습니다. 기존 스트럭처 모델과 달리 발 앞꿈치의 에어백을 제거해 훨씬 부드럽고 자연스러운 착화감을 선사합니다. 갑피에는 더욱 부드럽고 푹신한 소재를 사용하여 편안함을 높였습니다.
어떤 러닝에 가장 적합한가요?
스트럭처 26은 러닝을 막 시작한 초보 러너부터 숙련된 러너까지 모두를 위한 모델로, 안정적인 지지력과 부드러운 전환을 원하는 러너에게 특히 적합합니다. 일상적인 트레이닝은 물론 장거리 러닝까지 소화할 수 있도록 설계되어, 기존 지지력 있는 러닝화의 한계를 넘고자 하는 러너에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다.