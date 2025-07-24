나이키 스트럭처 26: 지지력, 안정감, 퍼포먼스의 새로운 정의

달릴 때 발목이 바깥쪽으로 돌아가는 걸 줄이고 싶다면, 스트럭처 26이 그 해답이 될 수 있습니다. 매일 잠깐씩 러닝 트레이닝을 하거나, 장거리 러닝을 준비할 때에도 스트럭처 26은 적합합니다. 스트럭처 26의 뛰어난 안정감과 쿠셔닝으로 이제 모든 러너가 러닝에만 집중할 수 있습니다.

향상된 안정감과 리액트X 폼 중창의 조합은 러닝 중 최고의 퍼포먼스를 이끌어내는 자신감을 줍니다.

나이키 러닝 제품 라인 매니저 애슐리 캠벨은 "나이키는 지지력을 필요로 하는 러너를 매우 중요하게 생각합니다. 스트럭처의 핵심은 러너와의 신뢰를 쌓고 일관성을 지키는 데 있죠. 단조롭고 딱딱해 보이던 카테고리에 에너지와 즐거움을 불어넣고 싶었습니다."라고 말합니다.