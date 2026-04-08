페가수스 42: 더 강력해진 퍼포먼스로 돌아온 로드 러닝의 아이콘

페가수스를 사랑해온 러너라면 이번 출시를 그냥 지나치기 어렵죠. 편안함과 반응성, 그리고 가벼운 착화감으로 잘 알려진 이 로드 러닝화가 한층 더 진화된 모습으로 돌아왔습니다.



1982년 처음 출시된 페가수스는 나이키 러닝 라인업 중 가장 오랜 역사를 자랑하는 베스트셀러 러닝화로, 하루 종일 착용해도 부담 없는 반응형 쿠셔닝을 중심으로 설계되어 왔습니다. 페가수스 42는 팬들의 신뢰를 이어가면서도, 기술적인 디테일에 몇 가지 흥미로운 변화를 더해 역대 가장 강력하고 뛰어난 반응성으로 완성되었습니다.