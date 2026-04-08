페가수스 42: 더 강력해진 퍼포먼스로 돌아온 로드 러닝의 아이콘
구매 가이드
러너들이 신뢰해온 러닝화, 페가수스가 더 강력해진 반응성과 변함없는 헤리티지로 돌아왔습니다.
- 나이키 페가수스 42의 곡선형 에어 줌은 발 전체에 적용되어, 더 뛰어난 에너지 반환력과 반응형 쿠셔닝으로 재탄생한 데일리 로드 러닝화입니다.
- 앞꿈치에 추가된 쿠셔닝과 가볍고 통기성 좋은 갑피가 발에 밀착되어, 가장 편안하고 안정적인 착화감을 선사합니다.
- 페가수스 42는 다양한 컬러웨이로 전개되는 세련된 디자인을 갖췄습니다.
- 이 디자인은 2026년 4월 9일, 공식 Nike.com 및 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.
나이키 페가수스 42 특징과 퍼포먼스 분석
페가수스를 사랑해온 러너라면 이번 출시를 그냥 지나치기 어렵죠. 편안함과 반응성, 그리고 가벼운 착화감으로 잘 알려진 이 로드 러닝화가 한층 더 진화된 모습으로 돌아왔습니다.
1982년 처음 출시된 페가수스는 나이키 러닝 라인업 중 가장 오랜 역사를 자랑하는 베스트셀러 러닝화로, 하루 종일 착용해도 부담 없는 반응형 쿠셔닝을 중심으로 설계되어 왔습니다. 페가수스 42는 팬들의 신뢰를 이어가면서도, 기술적인 디테일에 몇 가지 흥미로운 변화를 더해 역대 가장 강력하고 뛰어난 반응성으로 완성되었습니다.
새롭게 진화한 나이키 페가수스 42의 주요 변화
이번 페가수스의 가장 눈에 띄는 변화는 발 전체에 적용된 곡선형 에어 줌입니다. 울트라 반응형 쿠셔닝으로
나이키 로드 레이싱화와 같은 추진력을 경험할 수 있으며, 페가수스 41 대비 최소 15% 이상의 에너지
반환력을 제공합니다.
나이키 운동선수이자 NCAA 실내 3,000미터 종목 챔피언인 에단 스트랜드는 말합니다. "저는 어릴 때부터 러닝화 전문 매장에서 많은 시간을 보내며 페가수스 프랜차이즈에 대한 깊은
열정과 애정을 지켜봐 왔습니다. 페가수스 42는 한층 진화한 모델이에요. 익숙하게 느껴지면서도
주행감이 더 뛰어나죠. 이 신발을 신고 달리면 걸음을 디딜 때마다 발밑의 에어가 힘을 실어주는 것을
느낄 수 있어요."
주요 업그레이드:
- 페가수스 41 대비 +15% 향상된 에너지 반환력
- 더 강력한 추진력을 위한 발 전체에 적용된 곡선형 에어 줌
- 반응형 쿠셔닝을 위한 리액트X 폼 미드솔
- 스택 높이 증가 없이 앞꿈치 쿠셔닝 강화
- 개선된 중족부 지지 시스템
- 일체형으로 발에 감싸는 인솔 적용
- 가볍고 통기성 좋은 갑피
- 향상된 접지력을 위한 아웃솔 구조 개선
쿠셔닝, 지지력, 러닝 경험
페가수스 42는 쿠셔닝과 지지력을 한 단계 끌어올려 다양한 페이스의 러닝에 적합하도록 설계되었습니다. 기존 중창의 부드러운 리액트 X 폼에 발 앞부분 쿠셔닝을 더해 착화감을 개선했으며, 혁신적인 스택 구조를 통해 신발의 높이를 늘리지 않으면서도 쿠셔닝을 강화했습니다.
새롭게 설계된 중족부 지지 시스템과 발을 부드럽게 감싸는 인솔, 가볍고 통기성 좋은 메쉬 구조가 안정적인 착화감을 선사합니다. 부드러운 전환을 돕고 다양한 지면에서 향상된 접지력을 발휘하는 아웃솔로 완성도를 높였습니다.
디자인과 컬러웨이
페가수스 42는 디자인에서도 한층 완성도를 끌어올렸습니다. 세련된 미드솔과 업그레이드된 페가수스 브랜딩을 적용해, 강렬한 컬러웨이부터 절제된 뉴트럴 톤까지 폭넓은 선택지를 제공합니다.
나이키 러닝화 수석 전문가 엘리엇 히스는 이렇게 말합니다. "러너들이 사랑해온 페가수스 프랜차이즈의 핵심 요소를 바탕으로, 역대 가장 완성도 높은 버전으로 구현한 모델이 바로 페가수스 42입니다. 페가수스의 유산을 잇는 일관된 디자인과 감각을 유지하면서도 새로운 혁신을 더해, 나이키만의 방식으로 한층 더 상징적인 모델로 발전시켰습니다."
나이키 로드 러닝 라인업을 완성하는 페가수스
출시 정보
페가수스는 나이키 로드 러닝 라인업을 구성하는 세 가지 핵심 모델 중 하나로, 쿠셔닝을 기반으로 한 편안한 러닝 경험을 제공합니다. 반응형 쿠셔닝을 갖춘 페가수스와 안정적인 지지력을 강조한 스트럭처 라인 사이에서 균형 잡힌 퍼포먼스를 구현하며, 다양한 러너에게 적합한 선택지를 제안합니다.
나이키 페가수스 42는 2026년 4월 9일, 공식 Nike.com 및 일부 매장에서 만나볼 수 있습니다.
나이키 페가수스 42 FAQ
나이키 페가수스 42의 출시일은 언제인가요?
나이키 페가수스 42는 2026년 4월 9일 출시됩니다.
나이키 페가수스 42는 어디에서 구매할 수 있나요?
공식 홈페이지 및 일부 리테일 매장에서 구매하실 수 있습니다.
나이키 페가수스 42는 러닝화인가요?
네. 페가수스 라인은 데일리 트레이닝에 적합한 올라운드 러닝화로 널리 알려져 있습니다. 1982년 첫 출시 이후, 일상 러닝부터 장거리 훈련, 이지 런, 템포 러닝, 전반적인 피트니스 러닝까지 폭넓게 활용되며 꾸준히 사랑받아 왔습니다.
페가수스 42는 페가수스 41보다 쿠셔닝이 더 좋아졌나요?
네. 페가수스 42는 페가수스 41 대비 최소 15% 향상된 에너지 반환력을 제공합니다. 발 앞부분에 추가된 쿠셔닝으로 더 강한 추진력과 반응성을 경험할 수 있으며, 편안한 착화감은 그대로 유지했습니다.
나이키 페가수스는 어떤 점으로 가장 잘 알려져 있나요?
나이키 페가수스는 반응형 쿠셔닝과 향상된 에너지 반환력으로 잘 알려져 있으며, 꾸준한 러닝과 다양한 트레이닝에 적합한 신뢰도 높은 데일리 로드 러닝화입니다.
페가수스 42는 안정화 러닝화인가요?
아니요. 페가수스 42는 뉴트럴 러닝화입니다. 발 안쪽을 지지하는 구조나 구조적 가이드 시스템과 같은 기존의 안정화 요소는 포함되어 있지 않습니다. 추가적인 지지력이 필요한 경우에는 스트럭처 모델을 선택할 수 있습니다.
데일리 러닝에 가장 좋은 나이키 신발은 무엇인가요?
페가수스는 쿠셔닝, 반응성, 내구성의 균형으로 많은 러너들에게 데일리 러닝에 가장 적합한 신발 중 하나로 평가됩니다.
나이키 페가수스 42는 스피드 러닝에도 적합한가요?
네. 곡선형 에어 줌은 발 전체에 적용되어, 최소 15% 향상된 에너지 반환력으로 더 강한 추진력을 선사합니다. 빠른 템포 러닝과 트레이닝에도 적합하며, 일상 러닝에 필요한 편안함도 유지합니다.
나이키 페가수스 42의 수명은 어느 정도인가요?
일반적으로 약 480~800km 정도 사용이 가능하며, 체중, 러닝 환경, 보행 방식, 사용 빈도 등에 따라 달라질 수 있습니다.