Nessun altro look per il basket ha rappresentato lo stile anni '90 più di Air Money e di More Uptempo. A due decenni di distanza, queste due silhouette di successo fondono il loro look sfrontato per creare Air More Money: rivestimento rimovibile, simbolo del dollaro sul tallone, unità Air-Sole a tutta lunghezza e tutto il fascino dei modelli precedenti. Scopri la nuovissima colorway wolf grey, nero e island green.