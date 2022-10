AIR MORE MONEY

Nel 1996, Air Money e Air More Uptempo fecero il loro debutto e rivoluzionarono per sempre l'universo delle sneakers con design eccentrici e un uso creativo delle unità Air. A distanza di ventun anni, i due design senza precedenti si sono fusi dando vita a un nuovo modello: Air More Money, con un rivestimento rimovibile con il nome scritto a caratteri grandi e il simbolo del dollaro sul tallone. Le unità Air Sole a tutta lunghezza assicurano comfort, ammortizzazione e un look dinamico. Modello appena coniato e a breve inflazionatissimo, Air More Money è un ottimo pretesto per soddisfare il tuo desiderio di possedere un tesoro.