Nessun altro look per il basket ha rappresentato lo stile anni '90 più di Air Money e di More Uptempo: lettere oversize, unità Air visibile, silhouette di grande impatto. Adesso, due decenni più tardi, nasce la loro degna erede: Air More Money. Sfoggia rivestimento rimovibile, simbolo del dollaro sul tallone, unità Air-Sole a tutta lunghezza e tutto il fascino dei modelli precedenti. Scopri la nuovissima colorway nera con dettagli in argento metallizzato e pure platinum.