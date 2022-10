Quando furono lanciate nel '96, Air Money e Uptempo apparivano audaci in ogni dettaglio, dall'unità Air visibile alle lettere oversize. Era quindi naturale che un'eventuale combinazione dei due modelli mostrasse lo stesso carattere coraggioso e innovativo. Ecco allora Air More Money, un audace mix? fusione? combinazione che arriva nel mondo 21 anni dopo i modelli che l'hanno preceduta. Il rivestimento staccabile sfoggia il nome della sneaker stampato a caratteri cubitali per non dare luogo ad alcuna confusione. Il simbolo del dollaro adorna la parte posteriore del tallone, mentre le unità Air Sole a tutta lunghezza donano comfort, ammortizzazione ed elasticità. Sempre sulla cresta dell'onda e mai in crisi, Air More Money non ha paura di esagerare.