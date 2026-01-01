Back to SearchNike Factory Store Cape TownClosed • Opens at 09:00Access Park KenilworthChichester St.Unit C7Cape Town, Western Cape, 7708, ZA+27 (0)87 7588621Get DirectionsStore HoursMon - Fri: 09:00 - 17:30Sat: 09:00 - 17:00Sun: 09:00 - 14:00ServicesSale 24/7Save big at any time online.Shop HereNearby StoresStore DirectoryNike Century City (Partnered)Shop 217/219Canal Walk Shopping CentreCentury BoulevardCentury City, Western Cape, 7441, ZAClosed • Opens at 09:00Nike V&A Waterfront (Partnered)SHOP NO 2&3UCB BUILDING V&A WATERFRONTCape Town, Western Cape, 8002, ZAClosed • Opens at 09:00