Μεγάλα παιδιά (7-15 ετών) Παιδικά Back to School

(328)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
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Nike Air Force 1
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max Plus
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike P-6000
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Φούστα-σορτς γκολφ για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Φούστα-σορτς γκολφ για μεγάλα κορίτσια
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Sportswear Tech Fleece
Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Court Borough Low Recraft
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Sportswear Tech Fleece
Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ στο μισό μήκος για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ στο μισό μήκος για μεγάλα κορίτσια
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Vomero 18
Παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο για μεγάλα παιδιά
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Κολάν για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Κολάν για μεγάλα κορίτσια
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο για παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Miler
Κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο για παιδιά
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Σορτς προπόνησης Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Miler
Σορτς προπόνησης Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
29,99 €
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Nike Air Max 95 SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
139,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Μακρυμάνικη εφαρμοστή μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος για κορίτσια
Nike Mavn
Μακρυμάνικη εφαρμοστή μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ σε όλο το μήκος για κορίτσια
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Πλεκτό tank top Dri-FIT για κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike MAVN
Πλεκτό tank top Dri-FIT για κορίτσια
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Ψηλόμεσο κολάν για κορίτσια
Nike Mavn
Ψηλόμεσο κολάν για κορίτσια
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με ραβδώσεις για κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Mavn
Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με ραβδώσεις για κορίτσια
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Φόρμα Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Φόρμα Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike DNA
Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
39,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Shox TL
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
139,99 €
Nike Sportswear τεχνικό φλις
Nike Sportswear τεχνικό φλις Παντελόνι με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά (αγόρια)
Nike Sportswear τεχνικό φλις
Παντελόνι με ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια για μεγάλα παιδιά (αγόρια)
69,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Air Jordan 1 Mid
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
109,99 €
Nike Sportswear "All Day Play"
Nike Sportswear "All Day Play" Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear "All Day Play"
Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
104,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή μεσαίου μήκους για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear All Day Play
Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή μεσαίου μήκους για μεγάλα παιδιά
99,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Kylian Mbappé Club Fleece
Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Nike
Nike Παιδικό σακίδιο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Παιδικό σακίδιο
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Φόρμα με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear Club Fleece
Φόρμα με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Jordan Son of Mars Low
Jordan Son of Mars Low Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Jordan Son of Mars Low
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
124,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Παπούτσια για τρέξιμο για μεγάλα παιδιά
Nike Star Runner 5
Παπούτσια για τρέξιμο για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Παιδικό ποδοσφαιρικό σακίδιο (22 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy Team
Παιδικό ποδοσφαιρικό σακίδιο (22 L)
32,99 €
Nike
Nike Παιδικό σακίδιο (20 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike
Παιδικό σακίδιο (20 L)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
Puffer τζάκετ Therma-FIT σε ριχτή γραμμή για μεγάλα παιδιά
109,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για κορίτσια
Nike Sportswear Tech Fleece
Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για κορίτσια
79,99 €
Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Nike Air Max Bia
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Kylian Mbappé Club Fleece
Ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Nike
Nike Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (20 L)
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (20 L)
34,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους με αντικραδασμική προστασία (έξι ζευγάρια)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Everyday
Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους με αντικραδασμική προστασία (έξι ζευγάρια)
19,99 €
Nike Air Max 270 SE
Nike Air Max 270 SE Παπούτσι για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Air Max 270 SE
Παπούτσι για μεγάλα παιδιά
119,99 €
Nike Classic
Nike Classic Παιδικό σακίδιο (16 L)
Nike Classic
Παιδικό σακίδιο (16 L)
32,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Παπούτσια για τρέξιμο για μεγάλα παιδιά
Nike ACG Pegasus Trail
Παπούτσια για τρέξιμο για μεγάλα παιδιά
109,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike σε φαρδιά γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Kylian Mbappé Club Fleece
Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike σε φαρδιά γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη για μεγάλα παιδιά
54,99 €
Nike Multi
Nike Multi Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Multi
Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
22,99 €
Air Jordan
Air Jordan Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (18 L) και τσάντα κολατσιού (3 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Air Jordan
Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (18 L) και τσάντα κολατσιού (3 L)
59,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Ποδοσφαιρική υφαντή φόρμα Nike για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Kylian Mbappé
Ποδοσφαιρική υφαντή φόρμα Nike για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εθνική Γαλλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Γαλλίας εντός έδρας 2026 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Εξαντλήθηκε
Εθνική Γαλλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Sportswear
T-Shirt για μεγάλα παιδιά
17,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Jordan Brooklyn Fleece
Cargo παντελόνι για μεγάλα παιδιά
49,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Παντελόνι σε ριχτή γραμμή για κορίτσια
Nike Sportswear Studio Fleece
Παντελόνι σε ριχτή γραμμή για κορίτσια
39,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Παντελόνι φόρμας Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Nike Pro Fleece
Παντελόνι φόρμας Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
44,99 €
Nike
Nike Παιδικό σακίδιο (20 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Παιδικό σακίδιο (20 L)
32,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Nike
Nike Tote τσάντα για κολατσιό Patch (4 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike
Tote τσάντα για κολατσιό Patch (4 L)
29,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Κολάν για μεγάλα κορίτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Dri-FIT
Κολάν για μεγάλα κορίτσια
37,99 €
Nike
Nike Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια)
27,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Kylian Mbappé Academy
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
34,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Κάλτσες μεσαίου ύψους για μεγάλα παιδιά (έξι ζευγάρια)
Nike Everyday Cushioned
Κάλτσες μεσαίου ύψους για μεγάλα παιδιά (έξι ζευγάρια)
19,99 €
Jordan
Jordan Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους Icon Stripe (6 ζευγάρια)
Jordan
Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους Icon Stripe (6 ζευγάρια)
27,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για φυσικές σκληρές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για φυσικές σκληρές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
149,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους με αντικραδασμική προστασία (τρία ζευγάρια)
Nike Everyday
Παιδικές κάλτσες μεσαίου ύψους με αντικραδασμική προστασία (τρία ζευγάρια)
13,99 €
Nike
Nike Παιδικό σακίδιο (20 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike
Παιδικό σακίδιο (20 L)
32,99 €
Εθνική Αγγλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Αγγλίας εντός έδρας 2026 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εθνική Αγγλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εκτός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εντός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Παρί Σεν Ζερμέν 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt σε φαρδιά γραμμή για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
T-Shirt σε φαρδιά γραμμή για μεγάλα παιδιά
22,99 €
Συλλογή Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO®
Συλλογή Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για μεγάλα παιδιά
Συλλογή Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO®
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για μεγάλα παιδιά
74,99 €
Jordan
Jordan T-Shirt Flight Base για μεγάλα παιδιά (δύο τεμάχια)
Jordan
T-Shirt Flight Base για μεγάλα παιδιά (δύο τεμάχια)
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Κοντομάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Multi
Κοντομάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
22,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Jordan Spizike Low
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
124,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear Club Fleece
Παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
39,99 €