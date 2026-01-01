T-Shirt Nike Club Rules

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Nike Club Rules
T-Shirt
49,99 €
Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Obsidian
- Στυλ: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σήμα NikeCourt
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Obsidian
- Στυλ: IR6999-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 2XL και έχει ύψος 1,91 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club Rules
49,99 €