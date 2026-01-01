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T-Shirt Nike Club Rules - Μαύρο/Obsidian

Nike Club Rules

T-Shirt

49,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Obsidian
  • Στυλ: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σήμα NikeCourt
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Obsidian
  • Στυλ: IR6999-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 2XL και έχει ύψος 1,91 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    T-Shirt Nike Club Rules

    Nike Club Rules

    49,99 €

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