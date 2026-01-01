T-Shirt Nike Club Rules

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Nike Club Rules
T-Shirt
44,99 €
Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
- Στυλ: IU4465-121
Nike Club Rules
44,99 €
Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Γιακάς σε ριμπ ύφανση
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
- Στυλ: IU4465-121
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
- Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club Rules
44,99 €
Περισσότερες πληροφορίες
- Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
- Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.