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T-Shirt Nike Club Rules - Summit White

Nike Club Rules

T-Shirt

44,99 €
Summit White
Hydrogen Blue
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IU4465-121

Nike Club Rules

44,99 €

Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα προσφέρει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση σε αυτό το T-Shirt Club Rules. Η ριχτή γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Γιακάς σε ριμπ ύφανση
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IU4465-121

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
    • Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    T-Shirt Nike Club Rules

    Nike Club Rules

    44,99 €

    Περισσότερες πληροφορίες

      • Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
      • Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.

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