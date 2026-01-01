Nike ACG Vista Peak Terrain Tint

Κατασκευασμένα για να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εδάφη του κόσμου, τα γυαλιά Nike ACG Vista Peak συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια για αθλητές που ξεπερνούν τα όρια. Ο ανάλαφρος σκελετός με μισό πλαίσιο σου δίνει ανοιχτό οπτικό πεδίο, για να μπορείς να παρατηρείς τις ρίζες, τις κορυφογραμμές και το μεταβαλλόμενο περίγραμμα του μονοπατιού χωρίς να χάνεις τον ρυθμό σου. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Grey Fog

Στυλ: IQ9340-012