Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Κατασκευασμένα για να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εδάφη του κόσμου, τα γυαλιά Nike ACG Vista Peak συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια για αθλητές που ξεπερνούν τα όρια. Ο ανάλαφρος σκελετός με μισό πλαίσιο σου δίνει ανοιχτό οπτικό πεδίο, για να μπορείς να παρατηρείς τις ρίζες, τις κορυφογραμμές και το μεταβαλλόμενο περίγραμμα του μονοπατιού χωρίς να χάνεις τον ρυθμό σου. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Grey Fog
- Στυλ: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Κατασκευασμένα για να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εδάφη του κόσμου, τα γυαλιά Nike ACG Vista Peak συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια για αθλητές που ξεπερνούν τα όρια. Ο ανάλαφρος σκελετός με μισό πλαίσιο σου δίνει ανοιχτό οπτικό πεδίο, για να μπορείς να παρατηρείς τις ρίζες, τις κορυφογραμμές και το μεταβαλλόμενο περίγραμμα του μονοπατιού χωρίς να χάνεις τον ρυθμό σου. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
Πλεονεκτήματα
- Μέγεθος σκελετού: Πλάτος φακού 71 mm. Πλάτος γέφυρας 19 mm. Μήκος βραχίονα 130 mm
- Το Nike Terrain Tint ενισχύει την αντίθεση, βελτιώνοντας τις σκιές για να αποκαλύψει κάθε λεπτομέρεια που κρύβει το μονοπάτι μπροστά.
- Η τεχνολογία Nike Max Optics Pro μειώνει την αντανάκλαση του φωτός και παρέχει όραση ακριβείας με υδρο-ελαιοφοβικές επιστρώσεις που απωθούν το νερό και τα έλαια, εξασφαλίζοντας πιο ευκρινή εικόνα.
- Ο στρογγυλεμένος φακός τύπου 6 χαρίζει μέτρια κάλυψη και προστασία από το περιφερειακό φως.
- Η ρυθμιζόμενη ράχη μύτης και οι βραχίονες από καουτσούκ TPE προσφέρουν καλύτερο κράτημα και πρόσφυση ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Πολλαπλά σημεία για τη σύνδεση του λουριού.
- Το υλικό του σκελετού με έγχυση προέρχεται από τουλάχιστον 40% καστορέλαιο.
- 100% προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Grey Fog
- Στυλ: IQ9340-012
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Nike ACG Vista Peak