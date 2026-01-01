Επιστροφή στην ΑναζήτησηNSP Rishon West (Partnered)Κλειστό • Ανοίγει στις 9:30 π.μ.5TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 9:30 π.μ. - 9:30 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILΚλειστό • Ανοίγει στις 11:00 π.μ.