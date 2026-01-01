Nike Factory Store Norwich Riverside

Nike Factory Store Norwich Riverside

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

Riverside Retail Park

Unit 1 Albion Way

NORWICH, Norfolk, NR1 1WR, GB

+44 1603 665555

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Παρ: 10:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.
Σάβ: 10:00 π.μ. - 6:30 μ.μ.
Κυρ: 10:30 π.μ. - 4:30 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Δωροκάρτες Nike

    Δωροκάρτες Nike

    Το συγκεκριμένο κατάστημα δέχεται δωροκάρτες που έχουν αγοραστεί από άλλα καταστήματα Nike και το Nike.com στο τοπικό νόμισμα.

  • Επιστροφές: Nike.com και εφαρμογή Nike

    Επιστροφές: Nike.com και εφαρμογή Nike

    Αυτό το κατάστημα δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com και την εφαρμογή Nike.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Μπορείς να παραλάβεις από αυτό το κατάστημα τυχόν αγορές που έκανες από το nike.com.

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