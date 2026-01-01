Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Κλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 10:30 π.μ.

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:30 π.μ. - 8:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Αυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.

  • Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Η εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.

  • Ανταμοιβές μελών

    Ανταμοιβές μελών

    Για να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, πραγματοποιούμε ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες προϊόντων.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Μπορείς να παραλάβεις από αυτό το κατάστημα τυχόν αγορές που έκανες από το nike.com.

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