Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Store City Stars (Phase 2)Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 12:00 π.μ.ΥπηρεσίεςΠληροφορίες σχετικά με τις επιστροφέςΑυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.